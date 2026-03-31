Yetkililer, metrekareye ortalama 97,8 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan bilgilere göre, yağışlar nedeniyle 375 su baskını, 18 heyelan, 2 mahsur kalma olayı yaşandı; ayrıca 26 ağaç devrildi ve 16 duvar çöktü.

29 Mart Pazar günü öğle saatlerinde başlayıp bugün sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren yağışların özellikle Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Kartal ve Beylikdüzü ilçelerinde daha yoğun hissedildiği belirtildi.

Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü verilerine dayanan açıklamada, İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalara AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden toplam 6 bin 903 personelin katıldığı, 2 bin 505 araç ve iş makinesi ile 824 ekipmanın sahada görev yaptığı ifade edildi.

Yağış süresi boyunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne toplam 670 ihbar ulaştığı aktarılırken, olumsuz hava koşullarına rağmen havalimanlarında herhangi bir uçuş iptali yaşanmadığı bildirildi. Aynı şekilde İDO, BUDO ve Şehir Hatları seferlerinde de kesinti olmadığı kaydedildi.

Kent genelinde yaşanan olaylara müdahale eden ekiplerin, risk oluşturan 28 unsuru da ortadan kaldırdığı belirtildi.