1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çok sayıda kentte sendikalar, siyasal partiler ve sivil toplum kuruluşların katılımı ile kutlandı. İstanbul’da kutlamaların resmi adresi ise Kadıköy ve Kartal oldu.

İstanbul Valiliği, Taksim’de gösterilere izin vermezken Taksim’e çıkan yollar kapanırken toplu taşımaya da kısıtlama geldi.

Polis ekipleri Taksime çıkan yollarda geniş güvenlik önlemi alırken Şişli ve Mecidiyeköy’den Taksime gitmeye çalışanlara müdahale etti.

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada çıkan olaylarda 575 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada Kartal ve Kadıköy’de düzenlenen mitinglerin coşkuyla geçtiği belirtilirken, mitinge katkıda bulunan STK’lar, sendikalar ve güvenliği sağlayan polis ekiplerine teşekkür edildi.

Açıklamada bazı marjinal grupların Taksim’e yürümeye çalıştığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Valiliğimizce verilen izinle Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı’nda düzenlenen mitinglerde coşkuyla kutlandı.

Alınan kararlara uyarak bu özel günü hakkıyla- coşkuyla kutlayan tüm sendika, STK ve emekçilere; bununla birlikte, şehrimizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gece gündüz görev yapan polisimize teşekkür ediyoruz.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün şehrimizde huzur içinde geçirilebilmesi için alınması gereken tedbirler de daha önce kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Bazı marjinal gruplar alınan tedbir kararlarını hiçe sayarak, her yıl olduğu gibi bu yılki 1 Mayıs’ta da Emniyet birimlerimizle karşı karşıya gelmiştir.

Bu gruplara İstanbul Emniyetimizin ilgili birimlerince gerekli müdahaleler yapılmıştır. Alınan tedbir kararlarına uymayan bu marjinal gruplara yapılan müdahalelerde saat 18.00 itibariyle 575 kişi gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şahısların işlemleri, emniyet birimlerinde devam etmektedir.”