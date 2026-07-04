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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’nin mezuniyet töreninde, Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın yaptığı konuşma sırasında öğrenciler tarafından protesto edildi.

ÖĞRENCİLER REKTÖRE SIRTINI DÖNDÜ

Zülfikar’ın konuşmasında öğrencilere yönelik aile ve siyasi içerikli mesajlara yer verdiği iddia edildi. Bunun üzerine bazı öğrenciler rektöre sırtını dönerken, kimi velilerin de öğrencilere destek verdiği görüldü.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ MURAT EMİR DE TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise törenden görüntüler paylaşarak Zülfikar’a tepki gösterdi. Emir açıklamasında, mezuniyet gibi bir törende gençlere “çocuk yapın” şeklinde nasihat verilmesini eleştirerek, bu yaklaşımı liyakat tartışması üzerinden değerlendirdi ve üniversitelerde “karanlık bir gölge” oluştuğunu ifade etti. Ayrıca genç mezunları ve ailelerini dayanışma içinde oldukları için tebrik etti.

İmamoğlu’nun diplomasını siyasi talimatla iptal ettiren, mezuniyette gençlere "çocuk yapın" demeyi nasihat sanan liyakatsiz zihniyet, üniversitelerimizin üzerindeki karanlık bir gölgedir. O gölgeyi hep birlikte kaldıracağız! Kendi hür törenini yapan genç meslektaşlarımı ve… pic.twitter.com/HhZnKNdFqf — Murat Emir (@muratemirchp) July 4, 2026

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin diplomalarının iptal etmişti. Rektör Zülfikar ise bu kararın üniversitenin yetkisi dahilinde, hukuki değerlendirmeler sonucunda alındığını savunmuştu.