Kadın oyun yazarlarının tiyatro alanındaki üretimini görünür kılmayı amaçlayan İstanbul Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Festivali, Şubat ayında yeniden sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival, dünyanın birçok ülkesinden yalnızca kadın yazarların kaleme aldığı tiyatro metinlerini bir araya getirerek, sahne sanatlarında kadın hikâyelerinin daha güçlü bir şekilde temsil edilmesine alan açmayı hedefliyor.

Festival, yalnızca oyun gösterimlerinden ibaret değil. Organizasyon kapsamında kadın yazarların katılacağı söyleşiler, seminerler ve atölyeler de düzenlenecek. Böylece festival, tiyatro dünyasında kadınların hem yazar hem anlatıcı hem de üretici olarak konumunu öne çıkaran kapsamlı bir kültür platformu oluşturmayı amaçlıyor.

Etkinliklerin, Şubat ayı boyunca İstanbul’daki farklı sahnelerde gerçekleşmesi beklenirken festivalin 16 Şubat’a kadar devam edeceği belirtiliyor. Dünyanın dört bir yanından gelecek ekiplerin İstanbul’un sanat yaşamına katkı sunacağı festivalde ayrıca Devlet Tiyatroları’nın farklı bölgeleri, özel tiyatrolar, İstanbul ve Kocaeli Şehir Tiyatroları da izleyiciyle buluşacak.

Festival programında yer alacak oyunlar ve detaylı etkinlik takviminin önümüzdeki günlerde duyurulacağı ifade edilirken, organizasyon son yıllarda Türkiye’de artan kadın odaklı kültür etkinlikleri arasında dikkat çeken projelerden biri olarak öne çıkıyor.

Detaylı program ve gösterim tarihleri festivalin resmi kanalları üzerinden takip edilebilecek.