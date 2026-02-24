İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’i birbirine bağlayacak olan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi'nin finansmana dair Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bilgiler paylaştı.

6,75 MİLYAR DOLARLIK DEV YATIRIM

Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu'yla ön mutabakata varıldığı belirtildi.

Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için 6 uluslararası finans kuruluşuyla 6,75 milyar dolarlık finansman için ön anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi olduğunun altını çizen Uraloğlu,projenin yapım ihalesi hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

GÜZERGAHI BELLİ OLDU

Bu yıl içinde ihale sürecini tamamlamayı ve yer teslimini gerçekleştirerek çalışmalara başlamayı hedeflediklerini vurgulayan Uraloğlu, "Proje, Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacak, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya bağlanacak. Hat, Çatalca'da şu an yapım çalışmalarına hızla devam ettiğimiz Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre olacak” dedi.

Uraloğlu, hat ile Marmaray üzerindeki yük ve yolcu taşımacılığını söylerken, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının ilk kez doğrudan demir yolu ile birbirine bağlanacağını açıkladı.

Proje kapsamında uzunluğu 59,1 kilometre olan 44 tünel ve 22,4 kilometre uzunluğunda 42 köprü inşa edileceği belirtildi. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacağını öngördüklerini Uraloğlu söyledi.