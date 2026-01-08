İstanbul’da meydana gelen lodos, fırtına ve sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı semtlerde çatılar uçarken ağaçlar devrildi.

AKOM, kentte bu sabah saatlerinden itibaren fırtınayla sağanak geçişlerinin yaşanacağını bildirmişti.

Perşembe akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması isteniyor.

Mega kentin sokaklarında fırtınanın hızının 90 kilometreyi bulacağı öngörülürken Karadeniz açıklarında ise çok daha şiddetli eseceği görüldü. Türkiye'nin yaklaşık 70'ini uçuracak fırtınanın İstanbul kuzey kıyılarında 120 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Şiddetli lodos ve fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Şehir hatları, İstanbul’da vapur seferlerinin tamamen iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan İDO’nun deniz otobüsü seferlerinin de iptal edildiği öğrenildi.