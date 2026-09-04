İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 78'e ulaştı: İşte kilitlenen bölgeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre şehir genelinde trafik endeksi %78 seviyesine tırmandı. Mesai bitimi ve akşam saatlerinin etkisiyle hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda ana ulaşım akslarında uzun araç kuyrukları oluştu.