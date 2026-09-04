İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre şehir genelinde trafik endeksi %78 seviyesine tırmandı. Mesai bitimi ve akşam saatlerinin etkisiyle hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda ana ulaşım akslarında uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 78'e ulaştı: İşte kilitlenen bölgeler
İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaştı.Kaynak: Haber Merkezi
YOĞUNLUĞUN KIRMIZI ALARM VERDİĞİ BÖLGE VE GÜZERGÂHLAR
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Geçişleri: Her iki köprü bağlantı yolunda da kilitlenme yaşanıyor. Avrupa'dan Anadolu'ya ve Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş hatlarında (Şişli-Üsküdar arası) trafik durma noktasına geldi.
Avrupa Yakası (E-5 ve TEM Aksı):
Esenyurt - Beylikdüzü - Bağcılar Hattı: E-5 ve bağlantı yolları boyunca yer yer tamamen duran (koyu kırmızı) ve ağır seyreden trafik etkili.
Şişli - Mecidiyeköy Çevresi: Merkez noktalarında kilitlenmeler mevcut.
Gazi Mahallesi / Sultangazi Bağlantıları: TEM bağlantı hatlarında yoğunluk hakim.
Anadolu Yakası (E-5 ve D-100 Aksı):
Kadıköy - Üsküdar - Ataşehir Hatları: Köprü yaklaşımları ile Ataşehir bağlantı yollarında geçişler oldukça yavaş ilerliyor.
Maltepe - Kartal - Pendik Sahil ve D-100 Hattı: Güney Marmara E-5 koridorunda uzun araç kuyrukları göze çarpıyor.
NİSPETEN AÇIK GÜZERGÂHLAR
Kuzey Marmara Otoyolu: İstanbul Havalimanı, Arnavutköy ve Şile istikametindeki kuzey akslarında ulaşım akıcı (yeşil) olarak devam ediyor.
Sürücülerin alternatif güzergâhları veya toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri öneriliyor.
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