Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 78'e ulaştı: İşte kilitlenen bölgeler

İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 78'e ulaştı: İşte kilitlenen bölgeler

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 78'e ulaştı: İşte kilitlenen bölgeler - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre şehir genelinde trafik endeksi %78 seviyesine tırmandı. Mesai bitimi ve akşam saatlerinin etkisiyle hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda ana ulaşım akslarında uzun araç kuyrukları oluştu.

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İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 78'e ulaştı: İşte kilitlenen bölgeler - Resim: 2

YOĞUNLUĞUN KIRMIZI ALARM VERDİĞİ BÖLGE VE GÜZERGÂHLAR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Geçişleri: Her iki köprü bağlantı yolunda da kilitlenme yaşanıyor. Avrupa'dan Anadolu'ya ve Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş hatlarında (Şişli-Üsküdar arası) trafik durma noktasına geldi.

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İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 78'e ulaştı: İşte kilitlenen bölgeler - Resim: 3

Avrupa Yakası (E-5 ve TEM Aksı):

Esenyurt - Beylikdüzü - Bağcılar Hattı: E-5 ve bağlantı yolları boyunca yer yer tamamen duran (koyu kırmızı) ve ağır seyreden trafik etkili.

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İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 78'e ulaştı: İşte kilitlenen bölgeler - Resim: 4

Şişli - Mecidiyeköy Çevresi: Merkez noktalarında kilitlenmeler mevcut.

Gazi Mahallesi / Sultangazi Bağlantıları: TEM bağlantı hatlarında yoğunluk hakim.

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İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 78'e ulaştı: İşte kilitlenen bölgeler - Resim: 5

Anadolu Yakası (E-5 ve D-100 Aksı):

Kadıköy - Üsküdar - Ataşehir Hatları: Köprü yaklaşımları ile Ataşehir bağlantı yollarında geçişler oldukça yavaş ilerliyor.

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İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 78'e ulaştı: İşte kilitlenen bölgeler - Resim: 6

Maltepe - Kartal - Pendik Sahil ve D-100 Hattı: Güney Marmara E-5 koridorunda uzun araç kuyrukları göze çarpıyor.

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İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 78'e ulaştı: İşte kilitlenen bölgeler - Resim: 7

NİSPETEN AÇIK GÜZERGÂHLAR

Kuzey Marmara Otoyolu: İstanbul Havalimanı, Arnavutköy ve Şile istikametindeki kuzey akslarında ulaşım akıcı (yeşil) olarak devam ediyor.

Sürücülerin alternatif güzergâhları veya toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri öneriliyor.

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