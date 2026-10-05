İstanbul trafiğinde kabus: Hangi yollar killit?

E-5 Karayolu üzerinde, özellikle Küçükçekmece Gölü çevresi ve Avcılar istikametinde trafiğin yoğunlaşarak kırmızı renge büründüğü göze çarpıyor. D-100 güzergahında bölgesel olarak yavaşlamalar ve kırmızı yoğunluk noktaları tespit ediliyor. Yenibosna ve Güneşli hattında trafiğin ağır ilerlediği haritaya yansımış durumda.