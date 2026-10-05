Yeniçağ Gazetesi
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İstanbul trafiğinde kabus: Hangi yollar killit?

İstanbul'da trafik yoğunluğu alarm veriyor! Şehir genelinde yüzde 54 seviyesine ulaşan yoğunluk, ana arterlerde ve köprü bağlantılarında hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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İstanbul trafiğinde kabus: Hangi yollar killit? - Resim: 1

İstanbul'da anlık trafik yoğunluğu harita verilerine göre yüzde 54 seviyesinde seyrediyor. Şehrin iki yakasını birbirine bağlayan ana arterlerde ve köprü katılım noktalarında belirgin bir sıkışıklık yaşanıyor.

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İstanbul trafiğinde kabus: Hangi yollar killit? - Resim: 2

D-100 (E-5) Karayolu üzerinde Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu güzergahında trafiğin durma noktasına geldiği, görülüyor. TEM Otoyolu bağlantıları ve O-3 güzergahı üzerinde ciddi sıkışıklıklar yaşanıyor; bölgedeki araç akışı yoğun seyrediyor.

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İstanbul trafiğinde kabus: Hangi yollar killit? - Resim: 3

E-5 Karayolu üzerinde, özellikle Küçükçekmece Gölü çevresi ve Avcılar istikametinde trafiğin yoğunlaşarak kırmızı renge büründüğü göze çarpıyor. D-100 güzergahında bölgesel olarak yavaşlamalar ve kırmızı yoğunluk noktaları tespit ediliyor. Yenibosna ve Güneşli hattında trafiğin ağır ilerlediği haritaya yansımış durumda.

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İstanbul trafiğinde kabus: Hangi yollar killit? - Resim: 4

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönündeki katılım noktalarında trafik tamamen kilitlenmiş durumda. D-100 Karayolu üzerinde Göztepe, Kozyatağı, Bostancı ve Maltepe istikametine doğru kesintisiz, yoğun bir trafik uzanıyor. TEM Otoyolu Çamlıca gişeler yönü bağlantıları ile Şile Otoyolu kesişimlerinde belirgin bir trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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İstanbul trafiğinde kabus: Hangi yollar killit? - Resim: 5

Köprü Geçişlerinde Son Durum Her iki yaka arasındaki geçiş noktalarında, hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında (özellikle ana otoyollardan katılımlarda) kırmızı renkle ifade edilen yüksek yoğunluklu trafik göze çarpıyor.

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İstanbul trafiğinde kabus: Hangi yollar killit? - Resim: 6

ANADOLU VE AVRUPA YAKASINDA ANLIK YOL DURUMUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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