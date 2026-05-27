Kurban Bayramı’nın birinci günü İstanbul’da kalan yerli vatandaşlar ile kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, güneşli ve güzel havayı fırsat bilerek sahillere yöneldi. Özellikle Anadolu Yakası’nda belirgin şekilde hissedilen yoğunluk, şehrin en sevilen sahil noktalarında kendini gösterdi.

ADALAR SEFERLERİNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Vatandaşlar, denize açılmak ve bayramın tadını adalarda çıkarmak için iskelelere akın etti. Büyükada ve Heybeliada seferleri yapan iskelelerde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Görevliler, yoğunluğu yönetmek için vatandaşları sürekli yönlendirdi. Ada vapurlarının ücretsiz olması da talebi artırarak bazı seferlerde doluluk oranının yüksek seviyeye ulaşmasına neden oldu. Yolcuların bir kısmı vapur saatlerini beklerken sahil boyunca yürüyüş yaptı, çayını yudumladı, sohbet etti.

Ailesiyle birlikte sahile gelen bir vatandaş, “Tatili fırsat bildik. İstanbul’un da boş olması bizim için büyük avantaj oldu. Hem Anadolu Yakası hem Avrupa Yakası bizim için çok güzel geçiyor” diyerek bayram mutluluğunu dile getirdi.

Sahile balık tutmaya gelen bir İstanbullu ise “Şansa bayramın ilk günü güzel hava bize denk geldi. İstanbul tarihi günlerden birini yaşıyor. Bomboş, kalabalık yok, gürültü yok.” ifadelerini kullandı.

Ailesiyle gezmeye çıkan başka bir vatandaş da “Hayırlı bayramlar. Ailece buraya geldik, yemek yedik. Bayram vesilesiyle hoş vakit geçiriyoruz. İstanbul zaten güzel bir yer olduğu için bayramlaşmak da burada çok anlamlı oluyor” dedi.

Sahile gelen bir başka ziyaretçi ise şunları söyledi: “Hava harika. Anne baba ve yakın çevre olmadığı için buraya geldik. Beylerbeyi Sarayı’nı ziyaret etmek istedik ancak bugün kapalıydı. Bunun üzerine sahil boyunca gezdik. Deniz havası çok güzel. İstanbul’u ilk defa bu kadar boş görüyoruz, neredeyse her yer bomboş.”

Heybeliada’ya gitmek için sırada bekleyen bir yolcu, “Bir yerden bir yere 15 dakikada gitme lüksü yaşadık. Ada vapuru ücretsiz olunca Şehir Hatları’na talep daha da arttı. Hem keyifli hem ekonomik oldu” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Bayramın ilk günü İstanbul genelinde trafik yoğunluğunun düşük seviyede seyretmesi, sahil ve ada hatlarındaki hareketliliği öne çıkardı. Özellikle Kadıköy, Üsküdar, Bostancı, Maltepe ve Florya gibi popüler sahil bölgelerinde aileler piknik yaptı, çocuklar oyun oynadı. Yabancı turistler de şehrin bu sakin halini fırsat bilerek fotoğraf çekti ve denizin keyfini çıkardı.