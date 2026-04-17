İstanbul’da taksi hizmetlerinde yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Taksiciler, hem verimliliği artırmak hem de yolcu memnuniyetini yükseltmek için Singapur’da uygulanan sistemi örnek alan kapsamlı bir dönüşüme hazırlanıyor.

Şehir trafiğine yeni araç eklemeden daha fazla yolcuya hizmet verilmesi hedeflenirken, tüm taksi duraklarının entegre çalışacağı “havuz sistemi” dikkat çekti.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, kentte faaliyet gösteren taksilerin mevcut kullanım oranının yüzde 48 seviyesinde olduğunu belirterek, bu oranın ciddi bir kaynak israfına işaret ettiğini söyledi.

Dalcı, “Bir taksi 100 kilometre yol yapıyorsa, bunun 52 kilometresi boş geçiyor. Verimliliği yüzde 90 seviyelerine çıkardığımızda, trafikte tek bir yeni araç olmadan binlerce yeni taksi hizmet veriyormuş gibi bir sonuç elde edeceğiz” dedi.

HAVUZ SİSTEMİYLE YENİ DÖNEM

Planlanan sistemde İstanbul’daki tüm taksi durakları birbirine entegre olacak ve merkezi bir yapı üzerinden yönetilecek. Böylece bir taksi yolcusunu bıraktıktan sonra boş dolaşmak yerine en yakın durağa yönlendirilerek sıraya dahil edilecek.

Dalcı, sistemin işleyişini şu sözlerle anlattı:

“Örneğin Bostancı’dan yolcu alan bir taksi Kadıköy’e geldiğinde boş gezmeyecek. Sistem tarafından en yakın durağa yönlendirilip sıraya girecek. Bu sayede hem boş kilometre azalacak hem de daha fazla yolcuya daha hızlı hizmet verilecek.”

TEKNOLOJİ VE DENETİM VURGUSU

Yeni dönemde yalnızca operasyonel yapı değil, teknolojik altyapı da yenilenecek.

Dalcı, kendi uygulamalarını geliştirdiklerini belirterek, “Geçmişteki eksiklerle yüzleşiyoruz. Teknolojik aplikasyonlardan sosyal medya yönetimine, mesleki düzenlemelerden operasyonel hıza kadar birçok alanda yeni bir yapı kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

KOMİSYON TEPKİSİ

Dijital taksi çağırma uygulamalarına da değinen Dalcı, yüksek komisyon oranlarının hem yolcuyu hem esnafı mağdur ettiğini savundu.

Mevcut uygulamalarda kısa mesafe ücretlerinin ciddi şekilde arttığını belirten Dalcı, “210 liralık bir yolculuk, ek ücretlerle 300 liraya kadar çıkabiliyor. Üstelik bu firmalar esnaftan da yüzde 11 ile yüzde 25 arasında komisyon alıyor. Bu kabul edilemez” dedi.

Dalcı, ilgili uygulamaların belediyeler ve Ticaret Bakanlığı tarafından daha sıkı denetlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.