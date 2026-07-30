İstanbul taksileri için büyük değişiklik: Bir dönem sona eriyor

TAKSİCİLERİN ELİ RAHATLAYACAK

Yükselen yakıt masrafları, yedek parça fiyatları ve korsan taksilerle mücadele eden taksi esnafının bu karar ile elinin rahatlaması bekleniyor. Öte yandan taksiciler daha makul fiyatlarla ikinci el araç alıp hizmet verebilecek. Ancak taksi müşterileri model yılı daha eski araçlara binmek zorunda kalabilir. Hususiden ticariye geçtikleri için düşük kilometreli olmaları nedeniyle hem taksici hem de müşteriler için avantaj oluşabileceği düşünülüyor.