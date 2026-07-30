İstanbul genelinde hizmet veren 20 bini aşkın taksi için devrim niteliğinde bir değişikliğe imza atıldı. İstanbul’daki taksilerin yerlilik oranına göre yaş sınırları bulunurken, Türkiye genelinde hizmet veren ticari taksilerde yaş şartı bulunmuyordu. UKOME, İstanbul taksileri için de kolaylık sağlayacak bir karara imza attı.
İstanbul taksileri için büyük değişiklik: Bir dönem sona eriyor
İstanbul taksileri için büyük bir değişikliğe imza atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından alınan kararlar kent genelinde hizmet veren taksilerin araç değişim ve kullanım yaş sınırları esnetildi.Kaynak: Haber Merkezi
YERLİLİK KATKI ORANI YÜZDE 50’DEN FAZLA OLAN ARAÇLARIN ALIMI 0-5 YAŞA ÇIKARILDI
İstanbul'da taksilerin yaş sınırları, yerlilik oranına göre yeniden gözden geçirilerek esnafın lehine kolaylıklar sağlandı. Yerlilik katkı oranı yüzde 50'den fazla olan araçların ilk alım yaşı 0-2'den 0-5 yaşa çıkarıldı.
Yerlilik katkı oranı yüzde 50'den az olan araçların ilk alım yaşı 0-3 yaşa yükseltildi. Tüm araçlar için kullanım yaşı 9 yaş olarak güncellendi. Sarı taksilerde daha önce 6 olan kullanım yaşı sınırı kalktı.
Kararın, taksici esnafının maliyetlerini düşürmesi ve ikinci el araç alımını kolaylaştırması bekleniyor.
KARARI, İTEO BAŞKANI İSMET DALCI DUYURDU
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, gerçekleştirdiği açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME'sinden yeni karar çıktığını belirtti.
Dalcı, alınan karara göre, yerlilik katkı oranı yüzde 50'den fazla olan araçlarda (Fiat Egea Sedan, Renault Megane, Toyota Corolla) 0-2 olan ilk alım yaşı 0-5 yaşa;
Yerlilik katkı oranı yüzde 50'den az olan araçlarda (Kia Cerato, Ford Focus, Honda Civic, Citroen C4x, vb.) önceden sadece sıfır olması şartı aranan ilk alım yaşı 0-3 yaşa çıkarıldı.
Öte yandan tüm araçlarda kullanım yaşı 9 yaş olarak güncellendi. Sarı taksilerde bu yaş sınırı 6'ydı ve 6'ncı yaştan sonra İBB'nin tahkuk sistemine girmesi gerekiyordu.
TAKSİCİLERİN ELİ RAHATLAYACAK
Yükselen yakıt masrafları, yedek parça fiyatları ve korsan taksilerle mücadele eden taksi esnafının bu karar ile elinin rahatlaması bekleniyor. Öte yandan taksiciler daha makul fiyatlarla ikinci el araç alıp hizmet verebilecek. Ancak taksi müşterileri model yılı daha eski araçlara binmek zorunda kalabilir. Hususiden ticariye geçtikleri için düşük kilometreli olmaları nedeniyle hem taksici hem de müşteriler için avantaj oluşabileceği düşünülüyor.