İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şubat ayı toplantısında, kent genelindeki elektrikli skuter sayısının artırılmasına yönelik teklif oy birliğiyle kabul edildi. Kararla birlikte 39 ilçede toplam e-skuter sayısı 78 bin 423'e yükseltildi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2026 yılı Şubat ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Feshane'deki Art İstanbul Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, İBB Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü tarafından sunulan elektrikli skuter firmalarının izin başvurularına ilişkin teklif görüşüldü. Bu kapsamda, operatörlerin izin süreleri 2026/1-15 sayılı UKOME kararı doğrultusunda yenilenirken, firmaların ek skuter talepleri de değerlendirildi. Yapılan oylama sonucunda 39 ilçede e-skuter sayısının 78 bin 423'e çıkarılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

İLÇELERE GÖRE E-SKUTER DAĞILIMI

Güncellenen listeye göre Adalar'da e-skuter izni verilmezken, ilçelere göre dağılım şöyle oldu: Arnavutköy 1.724, Ataşehir 2.074, Avcılar 2.205, Bağcılar 3.568, Bahçelievler 2.800, Bakırköy 1.099, Başakşehir 2.602, Bayrampaşa 1.342, Beşiktaş 836, Beykoz 1.227, Beylikdüzü 2.076, Beyoğlu 1.083, Büyükçekmece 1.403, Çatalca 402, Çekmeköy 1.534, Esenler 2.118, Esenyurt 4.942, Eyüpsultan 2.104, Fatih 1.772, Gaziosmanpaşa 2.400, Güngören 1.324, Kadıköy 2.311, Kağıthane 2.224, Kartal 2.379, Küçükçekmece 3.945, Maltepe 2.625, Pendik 3.747, Sancaktepe 2.510, Sarıyer 1.713, Silivri 1.161, Sultanbeyli 1.846, Sultangazi 2.663, Şile 245, Şişli 1.315, Tuzla 1.507, Ümraniye 3.639, Üsküdar 2.565 ve Zeytinburnu 1.392. İstanbul genelindeki toplam e-skuter izin sayısı 78 bin 423 olarak açıklandı.

Toplantıda ayrıca, Haliç bölgesindeki denizyolu toplu taşımacılık faaliyetlerinin değerlendirilmesine ilişkin teklif, gerekli mutabakat sağlanamadığı gerekçesiyle yeniden alt komisyona sevk edildi.

Taksi duraklarına ilişkin gündem maddeleri de dört başlık halinde ele alındı. Kurum görüşleri olumsuz olan Hisar Taksi ve Adıvar Taksi'nin kurulmasına yönelik talepler reddedildi.

Anadolu Hisarı'ndaki taksi durağı ile İSPARK Fatih Caddesi Sirkeci Gar önü ve Eminönü sahilindeki taksi duraklarına ilişkin önceki kararların iptal edilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.