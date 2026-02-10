İSTANBUL - SOFYA EKSPRESİ BİLETLERİ ARTIK İNTERNETTEN ALINABİLİYOR

Türkiye ile Bulgaristan arasında çalışan İstanbul-Sofya Ekspresi’nde bilet satışında yeni dönem başladı. Daha önce ağırlıkla uluslararası gişeler üzerinden alınabilen biletler artık internet sitesi ve mobil kanallar üzerinden de temin edilebiliyor.

Bu adım, özellikle şehir dışından bilet almak isteyenler ve son dakika plan yapanlar için süreci kolaylaştırıyor.

GÜZERGAH, SÜRE VE SEFER SAATLERİ

Tren, İstanbul (Halkalı) – Sofya hattında her gün karşılıklı çalışıyor. Güzergah üzerinde Halkalı’dan sonra Çerkezköy, Edirne, Kapıkule sınır kapısı, Svilengrad ve Dimitrovgrad durakları öne çıkıyor.

İstanbul (Halkalı) kalkış: 20.00

Sofya varış: 11.48 (ertesi gün)

Sofya kalkış: 18.50

İstanbul (Halkalı) varış: 09.56 (ertesi gün)

Yolculuk gece treni formatında olduğu için, birçok yolcu gündüzünü yolda eritmeden sabaha karşı varış hedefliyor.

BİLET FİYATLARI: YATAKLI MI KUŞETLİ Mİ?

Tek yön biletlerde vagon tipine göre fiyatlar şöyle:

4 kişilik kuşetli: 36,40 Euro (kişi başı)

2 kişilik yataklı: 41,40 Euro (kişi başı)

1 kişilik yataklı: 74,60 Euro

Özetle: en ekonomik seçenek kuşetli, daha konfor + mahremiyet isteyenler için 2 kişilik, ben tek başıma kapatırım diyenler için 1 kişilik daha pahalı.

YOLCULUK ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER

- Bu hat uluslararası olduğu için sınır geçişi var; pasaport ve vize koşulları kişiye göre değişebiliyor.

- Kontroller genellikle sınır hattı çevresinde yapıldığı için, gece yolculuğunda kısa süreli beklemeler yaşanabiliyor.

BİLET NEREDEN ALINIR?

Biletler çevrim içi kanallara ek olarak uluslararası gişeler üzerinden de alınabiliyor; bu noktalar içinde İstanbul’daki istasyonlar ve bazı büyük şehir gişeleri yer alıyor.