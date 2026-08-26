Kaynak: İHA

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Teşvikiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi'nde saat 14.00 sularında beklenmedik bir kaza meydana geldi. Yol kenarındaki çınar ağacı, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kökünden sökülerek aniden devrildi. Ağaç, o esnada yoldan geçmekte olan bir ticari taksinin ve caddede park halinde duran bir binek aracın üzerine yıkıldı.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kaza sonrasında her iki araçta da maddi hasar oluştu. Devasa ağacın yolu kapatması nedeniyle caddedeki araç ve yaya ulaşımı tamamen durdu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri yönlendirildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından başlatılan ve yaklaşık 3 saat süren hummalı çalışmalar sonucunda yoldan kaldırıldı.

Ağacın altında kalan ticari taksi çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırılırken, yol yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Olay yerinde bulunan Şafak Duran isimli vatandaş, "Bugün doğum günümdü alışveriş merkezine bir şeyler almaya geldik. Alışveriş merkezini girerken arkadan büyük bir ses geldi. Dışarı çıktık, taksinin üzerine ağaç devrilmiş. Biz de ağacın düştüğü yerden gelmiştik" dedi.

Olayı anlatan Murat Akgün isimli vatandaş ise, "Gürültü nedeniyle çıktık. Çınar ağacının devrildiğini gördüm. Taksinin üzerine devrilmiş. Köşede bulunan araçta da hasar vardı. Gördüğümüz kadarıyla yaralanan olmadı. Su borusu patlamış onun haricinde bir şey yoktu" diye konuştu.