İstanbul sis bulutlarında kayboldu: Hayat durma noktasına geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis. Sisin en yoğun hissedildiği noktalardan biri Edirnekapı oldu. Drone ile havadan kaydedilen görüntüler, şehrin simge yapılarını sis bulutları arasında gizlerken eşsiz bir görsel şölen oluşturdu.