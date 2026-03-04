İstanbul sabahın erken saatlerinde kalın bir sis tabakasıyla kaplandı. Birçok ilçede görüş mesafesi önemli ölçüde azalırken, trafik ve günlük yaşam olumsuz etkilendi
İstanbul sis bulutlarında kayboldu: Hayat durma noktasına geldi
Megakent İstanbul, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle adeta beyaz bir örtü altına girdi. Özellikle Avrupa Yakası'nda Avcılar, Beyoğlu, Sultangazi, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde sis görüş mesafesini ciddi oranda düşürdü
Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle adeta beyaz bir örtü altına girdi. Özellikle Avrupa Yakası'nda Avcılar, Beyoğlu, Sultangazi, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde sis görüş mesafesini ciddi oranda düşürdü.
Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye ve çevresinde sis tabakası yüksek kesimleri kapladı. Sürücüler yollarda ilerlemekte büyük zorluk çekerken, trafik yoğunluğu bazı saatlerde yüzde 70'leri aştı.
Yoğun sis, sadece karayolu trafiğini değil, günlük yaşamı da olumsuz yönde etkiledi. Okula ve işe giden vatandaşlar geç kalmamak için ekstra erken yola çıkmak zorunda kaldı.
Toplu taşıma araçlarında gecikmeler yaşanırken, feribot seferlerinde de sis nedeniyle aksamalar rapor edildi. Yetkililer, özellikle sisli hava koşullarında farların yakın ışıkta kullanılması ve hız sınırlarına uyulması konusunda sürücüleri uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis. Sisin en yoğun hissedildiği noktalardan biri Edirnekapı oldu. Drone ile havadan kaydedilen görüntüler, şehrin simge yapılarını sis bulutları arasında gizlerken eşsiz bir görsel şölen oluşturdu.
Yoğun sis etkisinin öğle saatlerinden itibaren azalması bekleniyor. Ancak gece yeniden pus ve sis oluşumu ihtimali sürüyor.