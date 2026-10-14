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Kaynak: Haber Merkezi / İHA

İstanbul’da kuvvetli sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar mahsur kaldı. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, turuncu kodlu uyarı yapılan kentte özellikle akşamüstü ve iş çıkış saatlerinde etkili olması beklenen yağışa karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul’da dün akşam başlayan kuvvetli yağış, birçok ilçede su baskınlarına ve ulaşım sorunlarına neden oldu. Esenyurt, Başakşehir, Sultangazi, Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de yollar, bodrum katları ve iş yerleri sular altında kaldı. Meteoroloji, yağışın özellikle akşamüstü ve mesai bitiminde Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası’nda şiddetlenebileceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkisini artıran sağanak, bazı alt geçitleri de suyla doldurdu. Araçlar ilerleyemezken yayalar yollarda güçlük çekti.

ORHAN ŞEN’DEN İSTANBUL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından yaptığı açıklamada İstanbul’da kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Turuncu kodlu uyarıya dikkat çeken Şen, yağışın etkili olacağı bölgeleri ve saatleri paylaştı.

Şen’e göre ilk kuvvetli yağış dalgasının saat 10.00’dan itibaren Avrupa Yakası’nın batı ve kuzeyinde etkili olması bekleniyor. Arnavutköy, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca ve Esenyurt için tedbir çağrısı yapıldı.

Yağışın ilerleyen saatlerde kent merkezine ve Anadolu Yakası’na ulaşarak özellikle mesai çıkışında şiddetlenmesi öngörülüyor. Boğaz çevresiyle birlikte Sarıyer, Beşiktaş, Kağıthane, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir, Çekmeköy ve Şile de uyarı kapsamındaki bölgeler arasında yer aldı.

İSTANBUL’DA BİRÇOK NOKTADA SU BASKINI

Esenyurt’taki Haramidere Sanayi Bölgesi’nde iş yerlerine su dolarken Başakşehir İkitelli’de suyla kaplanan yolda araçlar mahsur kaldı. Sultangazi’de caddelerin sular altında kalması üzerine vatandaşlar saçak altlarına sığındı. Duraklarda yoğunluk yaşandı, öğrenciler yağıştan etkilendi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bir binanın bodrum katını su bastı. İtfaiye ekipleri ihbar üzerine müdahalede bulundu; olayda maddi hasar oluştu. Mahalledeki bir alt geçitte biriken su nedeniyle araçlar da yolda kaldı. Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi Gonca Sokak’taki bir binanın bodrum katında da su baskını yaşandı.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak’taki üç katlı binanın bodrum dairesini su bastı. İçeride yaşayan beş kişi dışarı çıkarken ilaç almak için yeniden daireye giren bir kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleriyle dalgıç ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı. Binanın alt katlarında biriken suyun yan taraftaki kanala aktığı görüldü.

BEYKOZ VE SARIYER’DE ULAŞIM ZORLAŞTI

Beykoz’da Tokatköy ile Akbaba-Dereseki yolu arasındaki su birikintileri sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi. Sarıyer İstinye Mahallesi’nde ise araçlar yavaşlamak zorunda kaldı, yayalar karşıya geçmekte zorlandı.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK ARTTI

Sağanak, sabah saatlerinde iki yakada da trafik yoğunluğunu artırdı. Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolundaki yoğunluk Tuzla’dan Avrasya Tüneli girişine kadar uzandı. Sultanbeyli’de ağırlaşan TEM Otoyolu trafiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar devam etti.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yoğunluk görülürken Şile Otoyolu’nun Altunizade-Ümraniye kesiminde araçlar yavaş ilerledi.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Merter, Cevizlibağ ve Ayvansaray mevkilerinde iki yönde de trafik ağırlaştı. Bayrampaşa TEM bağlantı yolu, O-3 yolu ve TEM Otoyolu’nun Tekstilkent ile Metris Cezaevi çevresinde de yoğunluk oluştu.

Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Edirnekapı ve Cevizlibağ çevresinde D-100 kara yolunda ilerlemek zorlaşırken Mecidiyeköy’de her iki yönde trafik yavaşladı. TEM Otoyolu’nun Bahçeşehir ve Saadetdere mevkileriyle Beylikdüzü’nde de yoğunluk yaşandı. D-100 kara yolunun Büyükçekmece-Beylikdüzü yönünde araçlar ağır seyretti.

TOPLU ULAŞIMDA DA YOĞUNLUK YAŞANDI

Trafikteki aksamalar toplu taşımaya yansıdı. Metro, tramvay, otobüs ve metrobüs duraklarında yolcu kalabalığı oluştu. Su birikintileri nedeniyle bazı araçların hareket edememesi, sürücülerin ve yayaların kent içindeki ulaşımını daha da güçleştirdi.