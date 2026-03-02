Yeniçağ Gazetesi
02 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Ekonomi İstanbul şehirler arası rekabette 27 dünya şehrini geride bıraktı: Bulunduğu konum şaşırttı

İstanbul şehirler arası rekabette 27 dünya şehrini geride bıraktı: Bulunduğu konum şaşırttı

Dünya ülkeleri arasında ‘Şehirler arası küresel rekabet’ sıralamasını ortaya çıkardı. 48 şehri 257 göstergeyle kıyaslayarak İstanbul’u 47,8 puanla 21. sırada “Gelişmekte Olanlar” ligine yerleştiği belirtildi. İstanbul’un bir üst lige çıkması için 1 puana ihtiyacı var.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Haberi Paylaş
İstanbul şehirler arası rekabette 27 dünya şehrini geride bıraktı: Bulunduğu konum şaşırttı - Resim: 1

Supersymmetry Institute tarafından hazırlanan “Driving Urban Advantage in the Next Economy – Global South City Competitiveness Index (GS-CCI) 2025/2026” raporu, 40’ı Küresel Güney’den olmak üzere toplam 48 şehrin rekabetçilik performansını karşılaştırmalı olarak analiz etti.

1 10
İstanbul şehirler arası rekabette 27 dünya şehrini geride bıraktı: Bulunduğu konum şaşırttı - Resim: 2

257 göstergeye dayanan ve şehirlerin iş ortamı, altyapı, insan sermayesi ve yönetişim kapasitesini ölçen bu endeks, şehirlerin yeni jeoekonomik düzende nerede durduğunu ve hangi alanlarda sıçrama yapabileceğini çıkarıyor.

2 10
İstanbul şehirler arası rekabette 27 dünya şehrini geride bıraktı: Bulunduğu konum şaşırttı - Resim: 3

Endekste Singapur (69,6) zirvede yer alırken onu New York (69,5) ve Londra (67,5) izliyor.

3 10
İstanbul şehirler arası rekabette 27 dünya şehrini geride bıraktı: Bulunduğu konum şaşırttı - Resim: 4

Gelişmekte Olanlar Ligi’nde yer alan İstanbul ise 47,8 puanla 21. sırada bulunuyor. İstanbul’un bir üst lige çıkmak için rekabetçilik skorunu 1 puandan fazla artırması gerekiyor. Alt liglerde ise Cape Town (43,2), Rio De Jenerio (42,6) ve Tahran (33,6) gibi şehirler bulunuyor.

4 10
İstanbul şehirler arası rekabette 27 dünya şehrini geride bıraktı: Bulunduğu konum şaşırttı - Resim: 5

İşte ülkelerin sıralamaları şu şekilde;

01 - 12 (Liderler)

01 Singapur

02 New York

03 Londra

04 Dubai

05 Pekin

06 Amsterdam

07 Şanghay

08 Hong Kong

09 Abu Dabi

10 Toronto

11 Tokyo

12 Seul

5 10
İstanbul şehirler arası rekabette 27 dünya şehrini geride bıraktı: Bulunduğu konum şaşırttı - Resim: 6

13 - 18 (İleri seviye)

13 Tel Aviv

14 Riyad

15 Doha

16 Maskat

17 Bangalore

18 Kuala Lumpur

6 10
İstanbul şehirler arası rekabette 27 dünya şehrini geride bıraktı: Bulunduğu konum şaşırttı - Resim: 7

19 - 29 (Gelişmekte olanlar)

19 Mumbay

20 Yeni Delhi

21 İstanbul

22 Budapeşte

23 Santiago

24 Bangkok

25 Cakarta

26 Ho Chi Minh Kenti

27 Bakü

28 São Paulo

29 Manila

7 10
İstanbul şehirler arası rekabette 27 dünya şehrini geride bıraktı: Bulunduğu konum şaşırttı - Resim: 8

30 - 42 (Kurulum aşamasında)

30 Kahire

31 Cape Town

32 Minsk

33 Rio de Janeiro

34 Johannesburg

35 Almatı

36 Nairobi

37 Buenos Aires

38 Kasablanka

39 Tunus

40 Karaçi

41 Taşkent

42 Lagos

8 10
İstanbul şehirler arası rekabette 27 dünya şehrini geride bıraktı: Bulunduğu konum şaşırttı - Resim: 9

30 - 42 (Kurulum aşamasında)

30 Kahire

31 Cape Town

32 Minsk

33 Rio de Janeiro

34 Johannesburg

35 Almatı

36 Nairobi

37 Buenos Aires

38 Kasablanka

39 Tunus

40 Karaçi

41 Taşkent

42 Lagos

9 10
İstanbul şehirler arası rekabette 27 dünya şehrini geride bıraktı: Bulunduğu konum şaşırttı - Resim: 10

43 - 48 (Başlangıç evresindekiler)

43 Cezayir

44 Bişkek

45 Ulanbator

46 Tahran

47 Addis Ababa

48 Karakas

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro