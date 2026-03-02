Supersymmetry Institute tarafından hazırlanan “Driving Urban Advantage in the Next Economy – Global South City Competitiveness Index (GS-CCI) 2025/2026” raporu, 40’ı Küresel Güney’den olmak üzere toplam 48 şehrin rekabetçilik performansını karşılaştırmalı olarak analiz etti.
İstanbul şehirler arası rekabette 27 dünya şehrini geride bıraktı: Bulunduğu konum şaşırttı
Dünya ülkeleri arasında ‘Şehirler arası küresel rekabet’ sıralamasını ortaya çıkardı. 48 şehri 257 göstergeyle kıyaslayarak İstanbul’u 47,8 puanla 21. sırada “Gelişmekte Olanlar” ligine yerleştiği belirtildi. İstanbul’un bir üst lige çıkması için 1 puana ihtiyacı var.Derleyen: Süleyman Çay
257 göstergeye dayanan ve şehirlerin iş ortamı, altyapı, insan sermayesi ve yönetişim kapasitesini ölçen bu endeks, şehirlerin yeni jeoekonomik düzende nerede durduğunu ve hangi alanlarda sıçrama yapabileceğini çıkarıyor.
Endekste Singapur (69,6) zirvede yer alırken onu New York (69,5) ve Londra (67,5) izliyor.
Gelişmekte Olanlar Ligi’nde yer alan İstanbul ise 47,8 puanla 21. sırada bulunuyor. İstanbul’un bir üst lige çıkmak için rekabetçilik skorunu 1 puandan fazla artırması gerekiyor. Alt liglerde ise Cape Town (43,2), Rio De Jenerio (42,6) ve Tahran (33,6) gibi şehirler bulunuyor.
İşte ülkelerin sıralamaları şu şekilde;
01 - 12 (Liderler)
01 Singapur
02 New York
03 Londra
04 Dubai
05 Pekin
06 Amsterdam
07 Şanghay
08 Hong Kong
09 Abu Dabi
10 Toronto
11 Tokyo
12 Seul
13 - 18 (İleri seviye)
13 Tel Aviv
14 Riyad
15 Doha
16 Maskat
17 Bangalore
18 Kuala Lumpur
19 - 29 (Gelişmekte olanlar)
19 Mumbay
20 Yeni Delhi
21 İstanbul
22 Budapeşte
23 Santiago
24 Bangkok
25 Cakarta
26 Ho Chi Minh Kenti
27 Bakü
28 São Paulo
29 Manila
30 - 42 (Kurulum aşamasında)
30 Kahire
31 Cape Town
32 Minsk
33 Rio de Janeiro
34 Johannesburg
35 Almatı
36 Nairobi
37 Buenos Aires
38 Kasablanka
39 Tunus
40 Karaçi
41 Taşkent
42 Lagos
43 - 48 (Başlangıç evresindekiler)
43 Cezayir
44 Bişkek
45 Ulanbator
46 Tahran
47 Addis Ababa
48 Karakas