Rusya merkezli Ural Havayolları’nın Ekaterinburg–İstanbul seferini yapan yolcu uçağında havalandıktan kısa süre sonra yangın paniği yaşandı. Airbus A320 tipi uçakta bir yolcunun telefonunu şarj etmek için kullandığı powerbankten önce duman çıktığı, ardından cihazın alev aldığı bildirildi.

Olay 22 Şubat’ta Koltsovo Havalimanı’ndan kalkış yapan U6773 sefer sayılı uçakta meydana geldi. Dumanı fark eden kabin ekibi hemen müdahale ederek yangın söndürme tüpüyle alevleri kontrol altına aldı. Yanan cihaz metal bir kaba alınarak suyla soğutuldu.

Yolcu hafif yaralandı

Yangın sırasında powerbankin sahibi olan yolcunun hafif şekilde yaralandığı, kabin görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı öğrenildi. Yolcuya soğuk su uygulanırken, herhangi bir resmi şikayette bulunmadığı belirtildi.

Havayolu şirketi yaptığı açıklamada, kabin ekibinin profesyonel müdahalesi sayesinde durumun kısa sürede kontrol altına alındığını bildirdi. Açıklamada, “Uçakta bir yolcunun powerbanki duman çıkarmaya başladı. Kabin memurlarının uyumlu ve profesyonel eylemleri sayesinde söndürmeyi başardık. Uçak normal uçuşuna devam etti ve İstanbul Havalimanı’na güvenle indi” denildi.

Uçuşun planlandığı şekilde tamamlandığı ve herhangi bir ek güvenlik sorunu yaşanmadığı aktarıldı.