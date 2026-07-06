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Kaynak: Haber Merkezi

Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ

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Yavuzköy’deki mera alanlarının sermayeye açılmasına tepki gösteren İstanbul Şavşat Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği, tüm doğaseverleri 17 Temmuz’da düzenlenecek buluşmaya davet etti.

İstanbul Şavşat Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği, Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Yavuzköy’de mera alanlarının sermaye projelerine açılmasına yönelik girişimlere karşı kamuoyuna güçlü bir çağrıda bulundu.

Dernek Başkanı Ertan Karagöz tarafından yapılan açıklamada, doğanın ve ortak yaşam alanlarının korunmasının yalnızca bölge halkının değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

“BUGÜN SESSİZ KALIRSAK, YARIN ÇOK GEÇ OLACAK”

Açıklamada, Artvin’in en büyük mera alanlarından birinin sermayeye teslim edilmesinin yalnızca doğal yaşamı değil; hayvancılığı, köylünün emeğini, bölgenin kültürel mirasını ve gelecek nesillerin yaşam hakkını da tehdit ettiği ifade edildi.

Dernek Başkanı Karagöz, şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün sessiz kalırsak, yarın çocuklarımıza bırakacağımız yaylalar, meralar ve yaşam alanları kalmayacak. Artvin’in en büyük mera alanını sermayeye teslim etmek; yalnızca doğayı değil, hayvancılığı, köylünün emeğini, kültürümüzü ve geleceğimizi de yok etmektir.”

“BU MÜCADELE SADECE YAVUZKÖY’ÜN DEĞİL, ARTVİN’İN VE KARADENİZ’İN MÜCADELESİDİR”

İstanbul Şavşat Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği, yaşamı, doğayı ve halkın ortak değerlerini savunan herkesin yanında olduklarını belirterek, Yavuzköy’de verilen mücadelenin yalnızca bir köyün meselesi olmadığını, Artvin’in ve Karadeniz’in ortak geleceğini ilgilendirdiğini ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şavşat Derneği olarak; yaşamı, doğayı ve halkın ortak değerlerini savunan herkesin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Bu mücadele sadece Yavuzköy’ün değil, Artvin’in ve Karadeniz’in ortak mücadelesidir.”

17 TEMMUZ’DA YAVUZKÖY’DE BULUŞMA ÇAĞRISI

Dernek, tüm vatandaşları, sivil toplum kuruluşlarını ve doğa savunucularını 17 Temmuz Cuma günü saat 11.00’de Yavuzköy’de gerçekleştirilecek buluşmaya davet ederek birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

Açıklama şu sözlerle sona erdi:

“Meralarımızı, yaylalarımızı ve geleceğimizi rant projelerine teslim etmeyeceğiz. Gücümüz birliğimiz, umudumuz dayanışmamızdır. Yaşam kazanacak, doğa kazanacak, halk kazanacak.”