Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KADES, acil durumlarda kadınların tek dokunuşla güvenlik güçlerine ulaşmasını sağlayan ücretsiz bir mobil uygulama. İhbarlar doğrudan en yakın polis ekiplerine iletiliyor ve olaylara en kısa sürede müdahale ediliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı boyunca KADES üzerinden gelen tüm ihbarları öncelikli olarak değerlendirerek olay yerlerine maksimum 5 dakika içinde ulaştı.

POLİS MEMURLARINDAN KADES AÇIKLAMALARI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Seyhan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“KADES 2018’den itibaren ülke genelinde kullanılıyor. Uygulamayı sadece kadın vatandaşlar indirebiliyor. Android ve iOS mağazalarından ‘KADES’ yazarak ücretsiz indirebilirsiniz. Kendisi veya bir yakını şiddet gördüğünde KADES butonuna bastığında en yakın devriye veya motorize ekiplerimiz olay yerine intikal ediyor. Olay yerine en yakın ekip maksimum 3-5 dakika içerisinde müdahale ediyor.”

Polis memuru Sinan Özçelik ise uygulamanın tanıklar tarafından da kullanılabileceğini vurguladı:

“Uygulamayı şiddete tanık olan kadınlar da kullanabilir. Sokakta, caddede veya alışveriş merkezinde şiddete şahit olan bir kadın, mağdurun basamayacağı durumda kendi uygulaması üzerinden ihbar yapabiliyor. Bu sayede ekiplerimiz derhal sevk ediliyor.”

GERÇEK HAYATTAN ÖRNEK: ISRARLI TAKİP VAKASI

Öztürk, yakın zamanda yaşanan bir olayı da paylaştı: Kendini tehlike altında hisseden bir kadın KADES üzerinden ihbar yaptı. Israrlı takip şüphesi üzerine olay yerine giden ekipler, şüpheliyi yakalayarak adli işlemleri başlattı.

KADES’İ İNDİRMEK İÇİN NE YAPMALISINIZ?

Sadece kadınlar tarafından indirilebiliyor. Ücretsizdir.

Android ve iOS mağazalarından “KADES” aratılarak kolayca yüklenebiliyor.

Herhangi bir şiddet tehlikesi, tanıklık veya acil durumda tek butonla yardım çağrısı yapılabiliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, KADES ihbarlarını öncelikli kabul ederek kadınların güvenliğini en üst seviyede tutmaya devam ediyor. Uygulamanın yaygınlaşmasıyla şiddet olaylarının daha erken aşamada önlenmesi hedefleniyor.