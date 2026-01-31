İstanbul Pendik'te Kurtköy bağlantı yolu E5 istikametinde bir tur şirketinde ait midibüs yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Yaşanan kaza sonrası İstanbul Valiliğinden açıklama geldi.

13 KİŞİ YARALANDI

Saat 16:30 sıralarında Pendik ilçesi Kurtköy bağlantı yolu E5 istikametinde meydana gelen kaza sonucunda 13 kişi yaralandı.

Valilik açıklamasında, "Yaralılar olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.