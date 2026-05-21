İstanbul Esenler Otogar’da bir simit satıcısı…

32 senedir orada simit satıyor.

Ve hayatından hiç de memnun değil.

*

Simit satıcısı, “Ben askere gittim, vatan için gözlerimi kaybettim, bir köşeye atıldım. Engelliyim.” diyor.

“Beş tane çocuğum var, iki tanesi üniversiteye hazırlanıyor, ben ise hayatımdan hiç de memnun değilim.” diyor.

“Engelli maaşı alıyor musun?” diyorum.

“Beş bin lira engelli maaşı veriyorlar.” diyor.

Çatı katında oturduğunu, oraya da on üç bin lira kira verdiğini ve hâlâ ailesini İstanbul’a getiremediğini, söylüyor.

*

“Çatı katında tek başınıza mı kalıyorsunuz?” diyorum.

“Tek başıma kalıyorum. Buna yaşamak denilirse yaşıyorum. Arada bir de çoluk çocuğumu görmek için memlekete gidiyorum.” diyor, iç dünyasının mutsuzluğu, umutsuzluğu yarına dair karamsarlığı ile birlikte.

*

“Ne mezunusunuz?” diye soruyorum.

“İlkokul mezunuyum.” diyor.

“Kaç kardeşsiniz?” diyorum, ‘On iki kardeş’ olduklarını söylüyor.

Diğer kardeşlerinin neler yaptığını soruyorum.

“Diğer kardeşlerim de simit satıyorlar. Köyde çobanlık yapıyorlar. Altı kız, altı erkek kardeşiz.” diyor.

*

Hani geçtiğimiz salı günkü yazımda da kendisinden bahsetmiştim ya!

Hani “On iki kardeşiz” deyince kendisine:

“On çocuk yapan aileye bir araba vereceğim, diyen, belediye başkanı için ne diyeceksiniz?” dememle birlikte;

“Ben onun psikoloğa gitmesini söylüyorum.” demişti ya, inanın çok etkilenmiştim.

Hemen arkasından da:

“Madem öyle diyorsa, bu insan kendisinden başlasın 10 çocuk yapmaya!” demesin mi?

Bence haklı. ‘İnsan karşısındakine bir akıl verirken, önce kendisine bakmalı’ öyle değil mi?

*

Neyse efendim, ben konuyu değiştiriyorum ve Esenler Otogar’ını kastederek:

“Otuz iki senedir burada hava nasıl, neler yaşadın, burayı kısaca benimle paylaşır mısın?” diyorum.

‘Çocuktum ve o zamanlar buralar ‘Yap işlet devret’ şeklindeydi. Burada 25 sene bir şey anlamadım’ diyor.

“Sonra İmamoğlu geldi ve buraları biraz düzeltti. Burası -özellikle de alt katlar- uyuşturucu batağı idi, fuhuş batağı idi. Hepsini İmamoğlu temizledi. Hatta bugün bir insan otogarda bir yere tükürse her tarafta kameralar var kameralar fotoğrafını çekiyor. Emniyet de buranın asayişinin ve düzeninin sağlanmasına destek veriyor. Şu anda burada uyuşturucu olsun, fuhuş olsun bunların olabileceğini görmedim, duymadım. Ancak şu anda otogarda kumar oynandığını duyuyorum. Emniyet zaman zaman baskın yapıyor, ama inşallah onu da temizlerler.” diyor ve bir ara duruyor, soluklanıyor, yüzünde biraz da olsa bir tebessümle:

“Düzeldi!” diyor. “Otogar düzeldi. Esenler Otogarı eskisi gibi değil.” diyor.

“Alt katlara inemiyorduk.” diyor.

*

Geçtiğimiz salı günkü yazımı yetiştirmek üzere bu sohbet için kendisine teşekkür ediyor ve böylece bu kısa sohbetimizi bitiriyorum.

*

İstedim ki birdenbire gelişen bu durumdan da okurlarımın, Esenler Otogarı’nın bugün hangi durumda olduğu bir simitçinin ağzından duyulsun, istedim.

*

Otogarda simitçi deyip, geçmeyin, onların her yerde kulağı olduğunu bilin derim.