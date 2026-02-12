Cushman & Wakefield'ın 2025 Gayrimenkul Pazarı Görünümü raporuna göre, İstanbul'da ofis arzı 2025 sonunda 7,53 milyon metrekareye ulaşırken doluluk oranı yüzde 89,7 seviyesinde sabit kaldı.
İstanbul ofis pazarı rekor kırdı: En pahalı bölge hangisi?
2025'te İstanbul ofis arzı 7,53 milyon m²'ye ulaştı, doluluk %89,7'de sabit kaldı. İşlem hacmi yüzde 180 arttı, uluslararası markalar geri döndü, AVM arzı 14,21 milyon m²'ye yükseldi; depo ve perakende hareketlendi.
Türkiye ekonomisinde dezenflasyon öncelikli sıkı para politikası, TL'de reel değerlenme, rezerv artışı ve kur oynaklığının azalmasıyla öne çıktı. Sıkı koşullar ile iç talepteki yavaşlama cari açıkta yapısal iyileşmeyi destekledi; ülke risk primi (CDS) 260 baz puana geriledi.
İstanbul ofis pazarında arz, 2024'e kıyasla yüzde 5,2 artarak 7,16 milyon metrekareden 7,53 milyon metrekareye yükseldi.
Doluluk oranı değişmeden yüzde 89,7'de kaldı. 2025'te 129 bin 553 metrekare işlem hacmi yüzde 180 artışla neredeyse üçe katlandı. Talep zayıflamasa da yüksek maliyetler nedeniyle daha seçici ve temkinli hale geldi; hazır dekorasyonlu, deprem yönetmeliğine uygun nitelikli ofisler öne çıktı.
Arz artmasına rağmen birincil ofis kiraları dolar ve TL bazında yükseldi. En yüksek kira Esentepe-Gayrettepe-Zincirlikuyu hattı ile Anadolu Yakası'nda metrekare başına 35 dolar olurken; Maslak 32 dolar, Ankara 25 dolar ve İzmir 20 dolar ile izledi.
Yaya trafiği İstiklal ve Bağdat caddelerinde artarken Nişantaşı'nda azaldı
Rapora göre ana caddelerde birincil kira artış hızı, yüksek talep ve sınırlı arz nedeniyle yavaşladı. Yaya trafiği İstiklal Caddesi'nde yüzde 18, Bağdat Caddesi'nde yüzde 31 artarken Nişantaşı'nda yüzde 59 geriledi.
Nişantaşı'ndaki düşüş Arap turist azalmasıyla doğrudan bağlantılıyken İstiklal ve Bağdat daha geniş kitlelere hitap eden alternatifler olarak dikkat çekti.
Uluslararası markaların Türkiye pazarına girişleri dikkat çekti
2025'te uluslararası markaların dönüşü ve yeni girişler perakende sektöründe hareketliliği artırdı. Dijital entegrasyonlu mağaza formatları yaygınlaşırken evcil hayvan odaklı konseptler öne çıktı.
Ted Baker yeniden giriş yaparak İstanbul'da ilk mağazasını açtı; Toys"R"Us yıllar sonra Kadıköy'de faaliyete geçti.
TOGO iflas sonrası Beta markasını yapılandırıp iki yılda 40 mağazaya ulaşmayı hedeflerken KFC Fatih'teki AVM'de ilk şubesini açtı ve genişlemeye devam etti.
Danimarka merkezli Joe & The Juice da İstanbul'da ilk şubesini açarak pazara girdi. Zincir mağazaların genişleme hamleleri dikkat çekti.
Toplam AVM arzı 14,21 milyon metrekareye ulaştı
Perakende arzında sınırlı ve seçici genişleme yaşanırken 2025'te 4 yeni AVM açıldı, bir tanesi kapandı. Ticaret Bakanlığı düzenlemeleriyle ortak kullanım alanı olmayan projelere ruhsat verilmemesi, düşük doluluklu veya verimsiz merkezlerin askıya alınabilmesi ve yönetimlere gelir-gider raporu zorunluluğu getirilmesi sektörde şeffaflık ve kalite odaklı dönüşümü başlattı. Böylece Türkiye genelinde AVM sayısı 459'a, toplam arz 14,21 milyon metrekareye yükseldi.
Yeni arzın yavaş girmesine rağmen yılın ikinci yarısındaki güçlü taleple depo kiralama işlemleri yükselişle kapandı; kiralanan alan yüzde 7 artarak 255 bin 350 metrekareye ulaştı.
Sanayi yatırımı talebi zayıflarken artan maliyetler sanayicileri boş ve esnek tesislere yöneltti; bu tesisler daha dirençli talep gösterdi.
Türkiye genelinde yurt kapasitesi yüzde 1,47 artarak 1,4 milyona çıktı ancak bu rakam 6,8 milyon üniversite öğrencisinin oldukça gerisinde kaldı.