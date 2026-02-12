İstanbul ofis pazarı rekor kırdı: En pahalı bölge hangisi?

Toplam AVM arzı 14,21 milyon metrekareye ulaştı



Perakende arzında sınırlı ve seçici genişleme yaşanırken 2025'te 4 yeni AVM açıldı, bir tanesi kapandı. Ticaret Bakanlığı düzenlemeleriyle ortak kullanım alanı olmayan projelere ruhsat verilmemesi, düşük doluluklu veya verimsiz merkezlerin askıya alınabilmesi ve yönetimlere gelir-gider raporu zorunluluğu getirilmesi sektörde şeffaflık ve kalite odaklı dönüşümü başlattı. Böylece Türkiye genelinde AVM sayısı 459'a, toplam arz 14,21 milyon metrekareye yükseldi.