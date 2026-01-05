İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 7-10 Ocak tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Cadı Kazanı", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Yaftalı Tabut", Kadıköy Müze Gazhane Meydan Sahnesi'nde "Sivrisinekler", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Kahvaltıya Kalsana", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Öylece Durur Zaman", Ümraniye Sahnesi'nde "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Oscar", 10 Ocak'ta FSM Kültür Sanat Merkezi-Rasim Öztekin Sahnesi'nde "Gölge", ayrıca yarın Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde "Gök Kubbe" oyunlarını tiyatroseverlerle buluşturacak.

Bunun yanı sıra 11 Ocak'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Merhaba Çocuk", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Benim Küçük Yıldızım", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Masal", Ümraniye Sahnesi'nde "Fındıkkıran", Kadıköy Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Rüya" ve FSM Kültür Sanat Merkezi-Rasim Öztekin Sahnesi'nde "Çöpsüz Dünya" çocuk oyunları sahnelenecek.Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), 7 Ocak'ta İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu "Sema Nedir Bilir misin? Sema Mukabelesi Deneyimi"ni, 8 Ocak'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" operasını, 10 Ocak'ta İstanbul Devlet Tiyatrosu Philip Ridley'nin "Işıltılı Haşerat" oyununu sahneleyecek.

Zorlu PSM'de bugün "Bayanlar Baylar Dario Moreno: Bir Gazino Hikayesi" ve "Palamut Zamanı", yarın "Amadeus", 7 Ocak'ta "Aşk Biter mi?", 8 Ocak'ta "Güneşin Oğlu" ve "Yeni Doküman", 10 Ocak'ta "İnsanlar Mekanlar Nesneler", 11 Ocak'ta "Ezop Masalları" oyunları izlenebilecek.DasDas Sahne'de 7 Ocak'ta "Fora", Maximum Uniq Hall'da 9 Ocak'ta "Oyunun Oyunu", Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Sahnesi'nde 10 Ocak'ta "Eşeğin Gölgesi" tiyatroseverlerle buluşacak.

KONSERLER

AKM'de yarın "Sultan Abdülaziz Eserleri" konseri, 10 Ocak'ta "Üç Büyükler Barış Manço, Tanju Okan, Cem Karaca Şarkıları" ve "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri 'Way Out' Albüm Lansman Konseri", 11 Ocak'ta "Vienna Mozart Orchestra Yeni Yıl Konseri" ile "AKM Pazar Resitalleri-Hasan Gökçe Yorgun & Jiao Li" konserleri düzenlenecek.Zorlu PSM'de 7 Ocak'ta "Ayşe Sicimoğlu Quartet", 9 Ocak'ta Cem Yıldız, 10 Ocak'ta "Twilight In Concert" ve Giuseppe Ottaviani konserleri gerçekleşecek.Jolly Joker Arena Ataşehir'de 9 Ocak'ta Cem Adrian, 10 Ocak'ta Yıldız Tilbe; JJ Atakent Tema'da 9 Ocak'ta Oğuzhan Koç; JJ Kartal'da 9 Ocak'ta Merve Özbey, 10 Ocak'ta Berkay sahne alacak.Rus şarkıcı Polina Gagarina yarın Rixos Tersane İstanbul Sahnesi'nde, Cengiz Özkan 7 Ocak'ta Hayalmest Bostancı Sahnesi'nde, Ender Balkır 9 Ocak'ta Şişli Mahsus Sahne'de konser verecek.Filistinli grup Le Trio Joubran, 10 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

SERGİLER

Ressam Selahattin Kara'nın "Saklı Zamanlar" sergisi 8-25 Ocak'ta AKM Galeri'de açılacak.Aziz Murat Aslan'ın "Karagöz'ün İlahi Komedyası: Yedi Suret Yedi Yansıma" sergisi 8 Şubat'a kadar Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde devam ediyor."Artists Film International (AFI)" seçkisi İstanbul Modern'de, yarın ve 9 Ocak'ta oditoryumda izlenebilecek.Elvan Alpay'ın "Panta Rhei/İşler-Works 2021–2025" sergisi 30 Ocak'a kadar Sevil Dolmacı Gallery'de, Gökçe Çilekar’ın "Işık-Buton" sergisi 15 Ocak'a kadar Bebek Sarnıcı'nda, Özge Kahraman'ın "Karanlığın Hafızası" sergisi 15 Şubat'a kadar Haliç Sanat 2'de açık.Juliette Minchin’in "Where the River Burns" sergisi 18 Ocak'a kadar Zeyrek Çinili Hamam'da, "James Cameron Sanatı" 28 Şubat'a kadar İstanbul Sinema Müzesi'nde, "90'lardan Beri Halıdayız" 1 Mart'a kadar Salt Beyoğlu'nda, "Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar" 18 Ocak'a kadar Pera Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.