İstanbul ekonomisinin nabzını tutan İstanbul Ticaret Odası (İTO), Nisan 2026 dönemine ait perakende fiyat endeksini kamuoyuyla paylaştı.

Perakende fiyat hareketlerinin en önemli göstergelerinden biri olan bu veriler, şehirdeki enflasyon baskısının sürdüğünü ortaya koydu.

İstanbul’da perakende fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 3,74 oranında yükseliş kaydetti. Bu artışın temel kaynağının, vatandaşın günlük yaşamını doğrudan etkileyen temel tüketim harcamalarındaki fiyat hareketleri olduğu belirtiliyor.

2023=100 bazlı endeks üzerinden yapılan hesaplamalara göre, yıllık bazdaki artış oranı yüzde 36,83 olarak gerçekleşti.

Nisan ayı verileri, İstanbul özelinde tüketici fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmenin devam ettiğini ve perakende sektöründe maliyet artışlarının etiketlere yansımaya sürdürdüğünü teyit etti.

Mart 2026'da İstanbul'da perakende fiyat hareketlerini gösteren İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 2,97 artış göstermişti.