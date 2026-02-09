Türkiye’nin modern ve çağdaş sanat alanında önde gelen müzelerinden İstanbul Modern Sanat Müzesi, tasarım alanına yeni bir yaklaşım getiren “Tasarım Diyalogları” programını hayata geçiriyor. Volvo Car Türkiye ile işbirliğiyle oluşturulan bu program, tasarım kavramını sadece estetik düzeyde değil; insanın çevresiyle kurduğu ilişki, sürdürülebilirlik, teknoloji ve üretim süreçleri ekseninde derinlemesine ele almayı amaçlıyor.

DAHA İYİ YAŞAM İÇİN DİSİPLİNLERARASI TARTIŞMA

Program, tasarım öğrencilerinden genç profesyonellere kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap ediyor. Her ay farklı bir temanın işlendiği “Tasarım Diyalogları”, teorik konuşmaların yanı sıra MasterClass seminerleri ve atölye çalışmaları (WorkShop) aracılığıyla katılımcıların yaratıcı süreçlere doğrudan katılmasını sağlayacak.

Toplamda 10 farklı tema üzerinde yürütülecek etkinliklerde sürdürülebilir tasarım, dijital yaklaşımlar, nesnelerin doğası, mirasın inşası gibi tasarımın güncel meseleleri masaya yatırılacak. İlgilenen herkese açık olan MasterClass seminerleri ücretsiz olarak düzenlenirken, atölye çalışmalarına başvuran genç tasarımcı adayları ise sınırlı kontenjanla katılabilecek.

TASARIMIN YAŞAMLA BULUŞMASI

İstanbul Modern’in eğitim direktörü ve yaratıcı ekibi, programın tasarımı “yaşama dair soru sorma biçimi” olarak gördüğünü vurguluyor. Tasarımcının sadece ürün ya da obje yaratmadığını; bu sürecin toplumsal, kültürel ve çevresel etkilerini de kapsadığını ifade ediyorlar. Bu yönüyle “Tasarım Diyalogları”, disiplinlerarası bir öğrenme ve ilham alanı yaratmayı hedefliyor.

GENÇLERE VE KÜLTÜR ORTAMINA KATKI

Program, özellikle tasarım bölümlerinde okuyan öğrenciler, yeni mezunlar ve alanda çalışan genç profesyoneller için uluslararası deneyim ve bakış açısı sunacak bir platform olma niteliği taşıyor. İstanbul Modern’in bu tür eğitimsel ve yaratıcı etkinlikleri, müzenin sanat ve kültür alanındaki misyonunu genişletirken, tasarım kültürünü daha fazla kişiye ulaştırmayı amaçlıyor.

Ana başlıklar

Tasarım ve İnsan

Sanat Olarak Mimari

Dijital Yaklaşımlar

Nesnelerin Doğası

Sürdürülebilir Tasarım

Tasarım Şimdi

Tasarımın İfadesi

Mirasın İnşası

Gelecek Zanaat

İyi Tasarım