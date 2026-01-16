İstanbul Modern, ocak ayı boyunca her cuma akşamı ziyaretçilerine müzeyi alışılmış saatlerin dışında deneyimleme fırsatı sunuyor. “Mastercard ile Uzun Cuma” kapsamında müze, 16 Ocak Cuma günü de geç saate kadar açık olacak.

Programın öne çıkan etkinliklerinden biri ise saat 18.30’da gerçekleşecek Hip Hop dans atölyesi. Hip Hop Ladies Turkey ekibinin yürüteceği atölyede katılımcılar, müze atmosferinde müzik eşliğinde temel dans hareketlerini deneyimleyecek. Etkinlik, müze bileti olan ve önceden rezervasyon yaptıran ziyaretçilere açık.

Uzun Cuma kapsamında İstanbul Modern, Mastercard kullanıcılarına da özel bir avantaj sunuyor. Türkiye bankalarından alınmış Mastercard sahipleri, cuma günleri müzeyi yüzde 50 indirimli biletle ziyaret edebiliyor. İndirim, sınırlı sayıda ziyaretçiyle geçerli.

Müze, Uzun Cuma günlerinde saat 20.00’ye kadar açık olacak. Ziyaretçiler sergileri gezmenin yanı sıra atölye ve etkinliklerle cuma akşamını sanatla geçirme imkânı bulacak.