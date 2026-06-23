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Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen ve haklarında etkin pişmanlık kapsamında ifade bulunan toplam 37 şüpheli belirlendi.

Soruşturmada elde edilen bilgilere göre şüphelilerin, örgütün ideolojik çizgisi doğrultusunda düzenlenen basın açıklamalarına katıldığı ve olası eylem hazırlıkları içerisinde olabileceklerine dair istihbari veriler bulunduğu tespit edildi.

Savcılığın gözaltı talimatı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, İstanbul’un yanı sıra Ankara, Hatay, İzmir, Erzincan, Tekirdağ, Antalya ve Kocaeli’de belirlenen 46 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonlar sonucunda 24 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.