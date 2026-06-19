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Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Yürütülen soruşturma kapsamında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, yağma, mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarına ilişkin toplam 23 ayrı eylemin aydınlatılması amacıyla harekete geçildi.

23 GÖZALTI VAR

Belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olaylara ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.