İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Şubat’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. “Göçmen kaçakçılığı”, “resmi belgede sahtecilik”, “özel belgede sahtecilik” ve “resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” suçları kapsamında yürütülen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 40’ı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 26 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Emniyet birimlerinin farklı soruşturmalardan elde ettiği bilgiler doğrultusunda yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, bazı yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni başvurularında sahte ve tahrif edilmiş belgeler ile gerçeğe aykırı taahhütnameler kullandığı belirlendi. İncelemelerde, 268 yabancı uyruklu kişinin sahte belgelerle ikamet izni aldığı tespit edildi.

Bu kapsamda, İstanbul, Ağrı, Samsun, Ordu, Aydın, Ankara, Sivas ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İlk etapta 48 şüpheli yakalanırken, soruşturmanın genişletilmesiyle 18 kişi daha gözaltına alındı.