Emniyet birimlerinin Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde, büyük bir operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt hiyerarşisinde aktif rol oynadığı belirlenen şüphelilere yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul merkezli yürütülen operasyon, toplam 6 ili kapsayacak şekilde genişletildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ELEMAN TEMİNİ İÇİN "ÖĞRENCİ EVLERİ" DEVREDE

Operasyonla birlikte örgütün güncel yapılanmasına dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin, örgütün kopuşları engellemek ve yeni eleman kazanmak amacıyla halen "öğrenci evleri" modelini kullandığı saptandı. Teknik ve fiziki takipler sonucunda şu detaylar belirlendi:

Örgütsel bağlılığın kopmaması için "ev abileri" ve "ev ablaları" aracılığıyla üyeler üzerinde denetim kurulduğu, özellikle üniversite öğrencileri üzerinden örgüte yeni isimler kazandırmak için çalışmalar yürütüldüğü tespit edildi.

"KATALOG EVLİLİK" SİSTEMİYLE GİZLİLİK SAĞLANIYOR

Örgütün, geçmiş yıllarda olduğu gibi günümüzde de gizliliği sürdürmek ve mensupları arasındaki bağı koparmamak için "katalog evlilik" sistemini aktif olarak işlettiği deşifre edildi. Şüphelilerin, örgüt içi hiyerarşinin belirlediği kişilerle evlendirilerek örgütsel bağlılığın en üst seviyede tutulmasının amaçlandığı rapor edildi.

Gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar incelemeye alındı.