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Kaynak: AA / DHA / ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin Emniyet mahrem yapılanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Soruşturma kapsamında, Garson (K) mahlaslı gizli tanıktan elde edilen SD kart içerisinde yer alan Emniyet Mahrem Analiz Raporu veri kayıtları ile örgütün mahrem yapılanması içerisinde bulunan şüphelilerin iletişimde olduğu kişiler tespit edildi. Bank Asya hesap artışı veya hesap kaydı tespitleri bulunduğu belirtildi.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda 5’i aktif kamu görevlisi, 3’ü ihraç kamu görevlisi ve 12’si özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul merkezli 6 ilde toplam 21 adrese operasyon düzenlendi. 20 şüpheli gözaltında.