İstanbul merkezli 6 ilde dev 'change' operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İŞLEM NAIL YAPILIR?



Dolandırıcılar genellikle şu adımları izler:

Pert araç temini: Ağır hasarlı (pert) veya kullanılmaz halde olan yasal bir araç ucuz fiyata satın alınır. Bu aracın ruhsatı ve şasi numarası tamamen yasaldır.

İllegal araç temini: Aynı marka, model ve renkte çalıntı veya gümrük kaçağı bir araç bulunur.

Kimlik değişimi: Pert aracın şasi numarası (VIN) ve motor numarası, kaynak veya lazer gibi yöntemlerle illegal araca aktarılır.

Piyasaya sürüm: Çalıntı araç, artık yasal olan pert aracın kimliğine (ruhsatına) bürünmüş olarak kusursuz bir araç gibi yüksek fiyattan satılır.