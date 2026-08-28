İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kaçakçılık kanununa muhalefet" suçlarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.
İstanbul merkezli 6 ilde dev 'change' operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ağır hasarlı araçların şase numaralarını yurt dışından getirilen otomobillere aktararak vatandaşları dolandıran 13 şüpheli gözaltına alındı. Suç şebekesinin 'change' yöntemiyle 29 aracı piyasaya sürdüğü tespit edildi.Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Yürütülen soruşturma dahilinde İstanbul merkezli olmak üzere Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Isparta ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
GÜMRÜK KAÇAĞI ARAÇLARA HASARLI ARAÇ ŞASELERİ İŞLENDİ
Polis ekiplerinin incelemelerinde, Türkiye'de çeşitli nedenlerle ağır hasar alan otomobillerin şase numaralarının, yurt dışından gayriresmi yollarla getirilen araçlara aktarıldığı ortaya çıkarıldı. Şebekenin bu yöntemle araç sahibi olmak isteyen çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği belirlendi.
29 ARAÇ PİYASAYA SÜRÜLDÜ
Emniyet güçleri, "change" adı verilen sahtecilik yöntemiyle toplam 29 otomobilin işlem görerek piyasaya sürüldüğünü saptadı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
CHANGE İŞLEMİ NEDİR?
Otomotiv sektöründe "change" (çenç) araç, çalıntı, ağır hasarlı veya gümrük kaçağı bir otomobilin kimliğinin, yasal bir aracın bilgileriyle değiştirilmesi işlemidir.
Bu yöntem, yasa dışı yollarla elde edilen araçları piyasaya sürmek için kullanılan büyük bir nitelikli dolandırıclık ve sahtecilik suçudur.
İŞLEM NAIL YAPILIR?
Dolandırıcılar genellikle şu adımları izler:
Pert araç temini: Ağır hasarlı (pert) veya kullanılmaz halde olan yasal bir araç ucuz fiyata satın alınır. Bu aracın ruhsatı ve şasi numarası tamamen yasaldır.
İllegal araç temini: Aynı marka, model ve renkte çalıntı veya gümrük kaçağı bir araç bulunur.
Kimlik değişimi: Pert aracın şasi numarası (VIN) ve motor numarası, kaynak veya lazer gibi yöntemlerle illegal araca aktarılır.
Piyasaya sürüm: Çalıntı araç, artık yasal olan pert aracın kimliğine (ruhsatına) bürünmüş olarak kusursuz bir araç gibi yüksek fiyattan satılır.
CHANGE ARAÇ NASIL ANLAŞILIR?
Şasi Numarası Çevresi: Şasi numarasının yazılı olduğu panelde kaynak, kazıma, taşlama veya sonradan boyama izleri olur.
TSE Onaylı Ekspertiz: Gelişmiş ekspertiz merkezleri, şasi numarasının bulunduğu alanı kimyasal sıvılar veya özel cihazlarla inceleyerek orijinal olup olmadığını tespit edebilir.
Parça Tarihleri: Aracın camlarında, emniyet kemerlerinde veya plastik aksamlarında yazan üretim tarihleri, aracın ruhsat yılıyla veya birbirleriyle uyuşmaz.
Donanım Farkları: Ruhsatta yazan paket özellikleri (örn: Sunroof) ile fiziki araçtaki donanımlar birbirini tutmayabilir.
SATIN ALMANIN RİSKLERİ NELERDİR?
Araca El Konulması: Kolluk kuvvetleri araca kalıcı olarak el koyar ve araç yediemin otoparkına çekilir.
Maddi Kayıp: Paranızı geri almanız çok zordur; dolandırıcılara dava açmanız gerekir.
Adli Soruşturma: Bilerek veya bilmeyerek bu aracı almak, sizi "sahtecilik" ve "hırsızlık malı bilerek satın alma" suçlamalarıyla karşı karşıya bırakabilir.