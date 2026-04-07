İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin’in elebaşı olduğu "Karagümrük çetesi"ne yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Fatih başta olmak üzere Kocaeli, İzmir ve Erzincan’ı kapsayan toplam 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlılara ilişkin yürütülen tahkikat devam ediyor.