Narkotik ekipleri 'beyaz zehir' operasyonlarına devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul ve Eskişehir'de başlattığı 'uyuşturucu madde ticareti' suçunu işledikleri iddia edilen 19 şüpheli ile ilgili soruşturma başlattı.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, İstanbul'da Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Başakşehir, Üsküdar ve Fatih ile Eskişehir'in Odunpazarı ilçelerinde 12 adrese operasyon düzenledi. 21 şüphelinin yakalanması için önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.