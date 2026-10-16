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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul iş birliğinde düzenlenecek Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu için geri sayım başladı.

1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek organizasyonda 45 binden fazla koşucunun yer alması bekleniyor.

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından Gold Label unvanıyla ödüllendirilen İstanbul Maratonu'nda 42K, 15,5K ve Kurumsal Koşu kategorilerinin kayıtları tamamlandı. Halk Koşusu için ise başvurular önümüzdeki hafta başlayacak.

HALK KOŞUSU KAYITLARI 21 EKİM'DE BAŞLIYOR

İstanbul Maratonu'nun en fazla ilgi gören kategorilerinden Halk Koşusu için kayıtlar 21 Ekim Çarşamba günü açılacak.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek organizasyona katılmak isteyenler, başvurularını event.spor.istanbul adresinden yapabilecek.

Halk Koşusu için 5 bin kişilik kontenjan ayrılırken 1 Kasım 2026 itibarıyla 14 yaşını doldurmuş kişiler organizasyona katılabilecek.

GÖĞÜS NUMARALARI 8 NOKTADA DAĞITILACAK

Halk Koşusu'na katılacak sporcuların göğüs numaraları 21 Ekim'den itibaren İstanbul'un iki yakasında belirlenen sekiz noktadan teslim alınabilecek.

Anadolu Yakası:

- Haldun Alagaş Spor Kompleksi

- Bostancı Sahil Spor Kompleksi

- Hasan Doğan Spor Kompleksi

- Pendik Kurtköy Spor Kompleksi

Avrupa Yakası:

- Sefaköy Yüzme Havuzu

- Fatih Spor Kompleksi

- Cemal Kamacı Spor Kompleksi

- Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

Kayıt yaptırmasına rağmen göğüs numarasını teslim almayan kişiler, yarış günü Halk Koşusu'na katılamayacak.

İKİ KITA ARASINDA 6,5 KİLOMETRELİK PARKUR

Halk Koşusu, diğer kategorilerde olduğu gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağı önünden başlayacak.

Altunizade Köprüsü üzerinden giriş yapacak katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek Avrupa Yakası'na ulaşacak.

Koşucular, Barbaros Bulvarı üzerinden sahile indikten sonra Dolmabahçe'de 6,5 kilometrelik parkuru tamamlayacak.

START NOKTASINA ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKANI

Halk Koşusu'na katılacaklar için etkinlik günü ulaşım kolaylığı da sağlanacak.

Göğüs numarasını yanında bulunduran katılımcılar, 1 Kasım Pazar günü saat 09.15 ile 10.15 arasında Mecidiyeköy metrobüs durağının yanındaki İETT Hareket Amirliği önünden hareket edecek otobüslerle başlangıç noktasına ulaşabilecek.

Her yıl binlerce sporseveri İstanbul'un simge noktalarında buluşturan maraton, bu yıl da katılımcılara iki kıta arasında koşma deneyimi yaşatacak.