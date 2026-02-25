İstanbul Maltepe Cevizli mevkiinde gece saatlerinde aniden bastıran yağış, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Özellikle kavşaklarda ve yol kenarlarında biriken sular nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Trafikte aksama yaşandı . Sürücüler derin su birikintileri nedeniyle kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.

Biriken suların içinden geçmeye çalışan bir mahalle sakini, tahliye sisteminin yetersizliğine vurgu yaparak duruma sitem etti.

Olay yerindeki mağduriyet ve sular altındaki cadde, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.