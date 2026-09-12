Bakırköy genelinde kentsel dönüşüm ve yapı yenileme süreçlerinin önünü açacak olan son derece kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy’ün Demiryolu Kuzeyi ve Demiryolu Güneyine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının kesinleşmesinin ardından, ilçede deprem güvenliğini artıracak yeni bir dönem resmen başlatıldı. Kentleşme tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan bu karar, ilçedeki yapı stoğunun yenilenmesine doğrudan katkı sağlayacak.

1999 DEPREMİNDEN BU YANA SÜREN ÇALIŞMALARDA KRİTİK AŞAMA

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden bu yana aralıksız şekilde devam eden planlama, revizyon ve kentsel dönüşüm çalışmalarının en önemli aşamalarından biri başarıyla tamamlandı. Bakırköy halkının uzun süredir sabırsızlıkla beklediği söz konusu imar planları, ilk olarak 13 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi oturumunda kabul edilmişti. İlgili yasal mevzuat gereğince yürütülen askı ve itiraz süreçlerinin eksiksiz biçimde tamamlanmasının ardından planlar, Bakırköy Belediye Meclisi gündemine getirilerek kesinleştirildi.

MERKEZDEKİ 7 MAHALLAYİ KAPSAYAN GENİŞ KAPSAMLI DÜZENLEME

Bakırköy’ün merkezinde yer alan yedi mahalleyi doğrudan kapsayan bu kapsamlı planların sahada uygulanmasına yönelik olarak 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı hazırlandı. Hazırlanan bu detaylı düzenleme sayesinde, geçmiş dönemlerde kentsel dönüşüm uygulamaları sırasında karşılaşılan ve süreci tıkayan pek çok teknik ile hukuki sorunun çözülmesi sağlandı. Yeni plan notları, ilçenin mevcut sosyal ve fiziki yapısı göz önüne alınarak titizlikle şekillendirildi.

Hayata geçirilen yeni düzenlemeyle birlikte, mevcut mimari durumunda birden fazla bodrum katı bulunan yapılarda geçmişte yaşanan hak kayıpları ve mağduriyetlerin tamamen giderilmesi amaçlandı. Bunun yanı sıra, blok imarlı alanlarda daha önceki uygulamalardan kaynaklanan olumsuzluklar ve arazi kullanım kısıtlamaları ortadan kaldırıldı. Yapılan bu esnek ve adil düzenlemeler ile bina sahipleri ve hak sahipleri açısından çok daha fazla kamusal ve bireysel fayda sağlanması hedeflendi.

KONUT ALTI DÜKKAN VE İŞ YERLERİ İÇİN UZLAŞMA KOLAYLIĞI

Plan revizyonu kapsamında dikkat çeken bir diğer önemli madde ise ticari alanlara yönelik getirilen kolaylıklar oldu. İmar planında konut fonksiyonunda kalan ancak mevcut onaylı projesinde iş yeri veya dükkân bulunan binaların kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden inşa edilmesi durumunda, yeni yapılacak binalarda da iş yeri veya dükkân inşa edilebilmesinin önü tamamen açıldı. Konut alanlarında yer alan ve bünyesinde aktif ticarethane barındıran binalarda dönüşüm süreçlerinde sıkça yaşanan mülkiyet ve uzlaşma krizleri, bu düzenleme sayesinde minimum seviyeye indirildi.

OSMANİYE MAHALLESİ’NDEKİ İMAR BELİRSİZLİKLERİ GİDERİLDİ

İlçenin en yoğun yerleşim yerlerinden biri olan Osmaniye Mahallesi’ndeki bitişik nizam yapılaşmaya ilişkin uzun süredir devam eden teknik belirsizlikler de nihayete erdirildi. Mahalledeki mevcut yapılaşma koşulları, mevcut bina yüksekliği ve parsel derinlikleri titizlikle dikkate alınarak imar şartları çok daha tanımlı, net ve uygulanabilir bir hale getirildi. Böylece bölgedeki ruhsatlandırma ve proje onay süreçlerinin hızlanması sağlandı.

UYGULAMALAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLIYOR: HEDEF YERİNDE DÖNÜŞÜM

Bakırköy Belediye Meclisi’nde grubu bulunan tüm siyasi partilerin tam desteğiyle ve oy birliğiyle kabul edilen bu tarihi karar doğrultusunda, merkez mahallelerdeki imar uygulamalarının ve ruhsat işlemlerinin önümüzdeki haftadan itibaren kesintisiz şekilde devam etmesi planlanıyor. Yapılan bu devrim niteliğindeki düzenlemeyle birlikte, olası bir Marmara depremi riskine karşı ilçede yerinde dönüşüm, güvenli yapılaşma ve kentsel yenilenme süreçlerinin maksimum hız kazanması hedefleniyor.