İstanbul'un Kartal ilçesinde, hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HY 0049 plakalı hafif ticari araç, Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda park halindeki 34 DY 2142 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen araçlar, yol kenarındaki trafik ışıklarına çarptıktan sonra durdu.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araçta sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bulvar, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Hafif ticari aracın ve otomobilin çekilmesinin ardından yeniden açıldığı öğrenildi.