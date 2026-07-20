Arnavutköy Karaburun Sahili ile Çatalca Ormanlı Sahili arasında bulunan kıyı şeridinde vatandaşlar parçalanmış halde bulunan şüpheli bir cismi fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İstanbul Karaburun sahilinde alarm: Patlayıcı madde bulunan insansız hava aracı bulundu - Resim : 1

Bölgeye sevk edilen ekiplerin ilk incelemesinde, cismin kırıma uğramış kamikaze insansız hava aracına ait olabileceği değerlendirildi.

İstanbul Karaburun sahilinde alarm: Patlayıcı madde bulunan insansız hava aracı bulundu - Resim : 2

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

İstanbul Karaburun sahilinde alarm: Patlayıcı madde bulunan insansız hava aracı bulundu - Resim : 3

KONTROLLÜ İMHA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SAS komandoları şüpheli cisim üzerinde yapılan teknik incelemede patlayıcı madde bulunduğu tespit etti. Güvenlik önlemlerinin ardından SAS ekipleri tarafından kontrollü imha gerçekleştirildi.