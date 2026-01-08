Yeniçağ Gazetesi
08 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul kabusu yaşadı... An be an o görüntüler

İstanbul kabusu yaşadı... An be an o görüntüler

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’u vuran şiddetli lodos ve sağanak yağış hayatı felç etti. Rüzgar hızı saatte 80 kilometreye ulaşırken; Tuzla’da deniz taştı, Bakırköy ve Bahçelievler’de devrilen ağaçlar nedeniyle yaralanmalar yaşandı. Kent genelinde trafik yoğunluğu %75’e dayandı.

İstanbul kabusu yaşadı... An be an o görüntüler - Resim: 1

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Tuzla'da etkili olan fırtına nedeniyle sahilde demirli bazı tekneler alabora oldu.

Denize düşen bir kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Yakası'nda birçok ilçede etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar Tuzla sahilinde dev dalgalar oluşturdu. Kıyıya çarpan bazı tekneler parçalanarak alabora oldu. Bu sırada denize düşen bir kişi ise halatlara tutunarak çevredekilerin de yardımıyla kurtarıldı.

Polis ekipleri sahile emniyet şeridi çekerek önlem alırken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul kabusu yaşadı... An be an o görüntüler - Resim: 2

Beyoğlu Aydın Sokak'ta fırtınanın etkisiyle 4 katlı bir binanın çatısı da yerinden koptu.

Çatı parçalarının yola düşmesi sonucu, park halindeki hafif ticari araç zarar gördü.

Çatı parçalarının yola düşmesi sonucu, park halindeki hafif ticari araç zarar gördü.

İstanbul kabusu yaşadı... An be an o görüntüler - Resim: 4

İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin ve iş yerlerinin çatısı uçarken birçok noktayı su bastı.

İstanbul kabusu yaşadı... An be an o görüntüler - Resim: 5

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul kabusu yaşadı... An be an o görüntüler - Resim: 6

Güngören'de kuvvetli rüzgar nedeniyle binanın çatısından kopan parçalar önce karşı binaya çarptı ardından da 3 aracın üzerine düştü.

Sokakta yürüyen bir kişinin saniyelerle kurtuluşu ve çatının araçların üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul kabusu yaşadı... An be an o görüntüler - Resim: 7

Marmara Denizi'nde fırtına etkili olurken, Avcılar'da dalga mendirekteki kayalıkları aşarak balıkçı barınağına kadar ulaştı.

5 gün öncede fırtına nedeniyle aynı yerde 8 tekne battı.

İstanbul kabusu yaşadı... An be an o görüntüler - Resim: 8

Avcılar’da fırtına dalgaların yaklaşık 5 metre yükselmesine neden oldu.

Avcılar Balıkçı Barınağı’ndaki kayalıkları aşan dalgalar nedeniyle balıkçılar tekne ve sandallarını kurtarmaya çalıştı.

Dalgalar, mendirek ile barınak arasındaki bölümü göle çevirdi.

Dalgalar, mendirek ile barınak arasındaki bölümü göle çevirdi.

'BİRKAÇ GÜN ÖNCEDE 8 TEKNE BATTI'

'BİRKAÇ GÜN ÖNCEDE 8 TEKNE BATTI'

İstanbul kabusu yaşadı... An be an o görüntüler - Resim: 11

Balıkçı Hasan Taşkıran, “Birkaç gün önceki fırtınada 8 tekne battı veya zarar gördü. Bugünkü durumu henüz bilemiyoruz” dedi.

İstanbul kabusu yaşadı... An be an o görüntüler - Resim: 12

İstanbul genelinde etkili olan fırtına nedeniyle Mecidiyeköy'de meydanda bulunan seyyar simit tezgahı devrildi.

Fatih'te fırtınaya dayanamayan inşaat iskelesi çöktü; Aksaray'da ise binanın çatısından kopan kiremit parçaları park halindeki otomobilin camını patlattı.

İstanbul kabusu yaşadı... An be an o görüntüler - Resim: 13

Yine Fatih'te fırtına nedeniyle bir sokakta tabeladan kopan parçalar park halindeki bir otomobilin camının kırılmasına neden oldu.

İstanbul kabusu yaşadı... An be an o görüntüler - Resim: 14

İstanbul’u etkisi altına alan fırtına nedeniyle Beşiktaş’ta dev dalgalar oluştu.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu metrelerce yükseldi.

Beşiktaş Sahili'nde fırtınanın etkisiyle sahil boyunca oluşan metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu.

Dalgaların rıhtıma taşınması sonucu araçların geçtiği yol deniz suyuyla doldu.

Denizde etkisini artıran fırtına nedeniyle Zeytinburnu Sahili'nde dev dalgalar oluştu.

Denizde etkisini artıran fırtına nedeniyle Zeytinburnu Sahili'nde dev dalgalar oluştu.

Kaynak: AA / DHA
