İstanbul kabusu yaşadı... An be an o görüntüler

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Tuzla'da etkili olan fırtına nedeniyle sahilde demirli bazı tekneler alabora oldu.

Denize düşen bir kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Yakası'nda birçok ilçede etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar Tuzla sahilinde dev dalgalar oluşturdu. Kıyıya çarpan bazı tekneler parçalanarak alabora oldu. Bu sırada denize düşen bir kişi ise halatlara tutunarak çevredekilerin de yardımıyla kurtarıldı.

Polis ekipleri sahile emniyet şeridi çekerek önlem alırken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.