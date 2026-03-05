İstanbul , İzmir ,Ankara güncel baraj doluluk oranları: 5 Mart 2026

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranlarına göre kentteki barajların ortalama doluluk oranı bugün yüzde 45,5 olarak ölçüldü. İstanbul’a su sağlayan barajların güncel doluluk oranları da kamuoyuyla paylaşıldı.