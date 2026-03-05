Ülke genelinde kar yağışları ve soğuklar sürerken özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’deki barajların doluluk oranları yeniden gündeme geldi.
İstanbul , İzmir ,Ankara güncel baraj doluluk oranları: 5 Mart 2026
Mart ayına girmemizle beraber, İstanbul, Ankara ve İzmir’de ki barajların doluluk oranları yeniden merak konusu oldu. Baraj doluluk oranları geçtiğimiz aylara kıyasladığımızda bir artış gösteriyor. İllerin baraj seviyeleri İSKİ,İZSU VE ASKİ tarafından paylaşıldı. İşte bugünkü baraj doluluk oranları.Derleyen: Hava Demir
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranlarına göre kentteki barajların ortalama doluluk oranı bugün yüzde 45,5 olarak ölçüldü. İstanbul’a su sağlayan barajların güncel doluluk oranları da kamuoyuyla paylaşıldı.
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle sıralandı:
Ömerli Barajı: %63,42
Darlık Barajı: %62,46
Elmalı Barajı: %89,54
Terkos Barajı: %29,13
Alibey Barajı: %37,03
Büyükçekmece Barajı: %35,05
Sazlıdere Barajı: %29,22
Istrancalar Barajı: %43,17
Kazandere Barajı:%57,71
Pabuçdere Barajı:%31,34
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre 5 Mart 2026 İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 65,96 seviyesinde kaydedildi.
İzmir'in su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle sıralandı:
Tahtalı Barajı: % 39,32
Balçova Baraj: % 90,96
Ürkmez Barajı: % 100
Gördes Barajı: % 27,96
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: % 71,71
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ankara'da güncel 5 Mart 2026 tarihli ASKİ verilerine göre barajların toplam doluluk oranı %27,35 olarak kaydedildi.
Aktif kullanılabilir su oranı ise %17,52 seviyesinde paylaşıldı.
Ankara'nın su ihtiyacını karşılayan barajların güncel doluluk oranları:
Akyar Barajı: %47,43
Çamlıdere Barajı: %23,23
Çubuk 2 Barajı: %41,70
Eğrekkaya Barajı: %47,88
Kargalı Barajı: %100
Kavşakkaya Barajı: %34,89
Kesikköprü Barajı: %100
Kurtboğazı Barajı: %33,33
Peçenek Barajı: %21,74
Türkşerefli Barajı: %5,20