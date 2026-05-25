Kurban Bayramı 27-30 Mayıs’ta. Pazartesi tam gün ve salı (26 Mayıs) öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir gün de idari izin kapsamına alınınca toplamda dokuz günlük tatil imkanı oluştu.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar nedeniyle otoyol ve karayollarında dün yoğunluk vardı. ‘İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı’ olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu’nun Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya kesimlerinde Ankara yönünde giden sayısı fazlaydı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik uygulamasının verdiği bilgiye göre kentte trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü.

İstanbul’da özellikle mesai günleri yoğun trafiğin oluştuğu D-100 karayolu, TEM Otoyolu, Boğaz köprülerinde ve Avrasya Tüneli’nde bu sabah trafik akıcı ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, bazı merkezler arası tahmini seyahat süreleri şöyle:

Beylikdüzü-Avcılar (7.9 km) 6 dakika

Avcılar-Sefaköy (9.30 km) 7 dakika

Şirinevler-Topkapı (4.10 km) 3 dakika

Topkapı-Çağlayan (6.6 km) 2 dakika

Çağlayan-Zincirlikuyu (2.7 km) 1 dakika

Altunizade-Söğütlüçeşme (4.9 km) 5 dakika

Uzunçayır-Kozyatağı (5.3 km) 4 dakika