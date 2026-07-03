İstanbul'da bunaltıcı sıcakların ardından hava aniden değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri doğrultusunda İstanbul Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle uyarıda bulundu.
İstanbul için peş peşe uyarı: Valilik ve AKOM'dan kuvvetli sağanak alarmı
İstanbul'da yarın etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle İstanbul Valiliği ve AKOM vatandaşları uyardı. Özellikle Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde kuvvetli yağış beklenirken, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.Dilek Taşdemir
Valilik, özellikle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.
SEL VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT
Valilik açıklamasında, kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman kuvvetini artırabileceği belirtilirken, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle sabah ve öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri gerektiğini vurguladı.
AKOM: NEM YÜZDE 92'YE KADAR ÇIKACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kent için yeni hava durumu değerlendirmesini paylaştı.
Açıklamaya göre, yağış öncesinde İstanbul'da nem oranının yüzde 92'ye kadar yükselmesi bekleniyor.
Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık artarken, cumartesi günüyle birlikte hava sıcaklıklarında belirgin düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR 27 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
AKOM'un değerlendirmesine göre hafta boyunca 30-34 derece aralığında seyreden hava sıcaklıkları, cumartesi gününden itibaren 27 derece seviyelerine gerileyerek mevsim normallerinin altına inecek.
Kent genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü yağışların etkili olması beklenirken, pazar gününden itibaren ise yağışlı havanın etkisini kaybetmesi ve güneşli yaz günlerinin yeniden başlaması öngörülüyor.
Yetkililer, hafta sonu planı yapacak vatandaşların ani hava değişimine karşı tedbirli olmaları ve resmi kurumların yapacağı uyarıları yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.