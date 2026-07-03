Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul için peş peşe uyarı: Valilik ve AKOM'dan kuvvetli sağanak alarmı

İstanbul için peş peşe uyarı: Valilik ve AKOM'dan kuvvetli sağanak alarmı

İstanbul'da yarın etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle İstanbul Valiliği ve AKOM vatandaşları uyardı. Özellikle Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde kuvvetli yağış beklenirken, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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İstanbul için peş peşe uyarı: Valilik ve AKOM'dan kuvvetli sağanak alarmı - Resim: 1

İstanbul'da bunaltıcı sıcakların ardından hava aniden değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri doğrultusunda İstanbul Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle uyarıda bulundu.

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İstanbul için peş peşe uyarı: Valilik ve AKOM'dan kuvvetli sağanak alarmı - Resim: 2

Valilik, özellikle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.

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İstanbul için peş peşe uyarı: Valilik ve AKOM'dan kuvvetli sağanak alarmı - Resim: 3

SEL VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT

Valilik açıklamasında, kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman kuvvetini artırabileceği belirtilirken, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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İstanbul için peş peşe uyarı: Valilik ve AKOM'dan kuvvetli sağanak alarmı - Resim: 4

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle sabah ve öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

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İstanbul için peş peşe uyarı: Valilik ve AKOM'dan kuvvetli sağanak alarmı - Resim: 5

AKOM: NEM YÜZDE 92'YE KADAR ÇIKACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kent için yeni hava durumu değerlendirmesini paylaştı.

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İstanbul için peş peşe uyarı: Valilik ve AKOM'dan kuvvetli sağanak alarmı - Resim: 6

Açıklamaya göre, yağış öncesinde İstanbul'da nem oranının yüzde 92'ye kadar yükselmesi bekleniyor.

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İstanbul için peş peşe uyarı: Valilik ve AKOM'dan kuvvetli sağanak alarmı - Resim: 7

Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık artarken, cumartesi günüyle birlikte hava sıcaklıklarında belirgin düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

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İstanbul için peş peşe uyarı: Valilik ve AKOM'dan kuvvetli sağanak alarmı - Resim: 8

SICAKLIKLAR 27 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

AKOM'un değerlendirmesine göre hafta boyunca 30-34 derece aralığında seyreden hava sıcaklıkları, cumartesi gününden itibaren 27 derece seviyelerine gerileyerek mevsim normallerinin altına inecek.

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İstanbul için peş peşe uyarı: Valilik ve AKOM'dan kuvvetli sağanak alarmı - Resim: 9

Kent genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü yağışların etkili olması beklenirken, pazar gününden itibaren ise yağışlı havanın etkisini kaybetmesi ve güneşli yaz günlerinin yeniden başlaması öngörülüyor.

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İstanbul için peş peşe uyarı: Valilik ve AKOM'dan kuvvetli sağanak alarmı - Resim: 10

Yetkililer, hafta sonu planı yapacak vatandaşların ani hava değişimine karşı tedbirli olmaları ve resmi kurumların yapacağı uyarıları yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.

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İstanbul için peş peşe uyarı: Valilik ve AKOM'dan kuvvetli sağanak alarmı - Resim: 11
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