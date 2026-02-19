İstanbul için korkutan senaryo: Hava sıcaklıkları birden çakılacak

CUMARTESİ GÜNÜ HAVA SICAKLIKLARI HIZLA DÜŞECEK

Fakat hafta sonundan itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olması bekleniyor. Şen, cumartesi günü sıcaklıkların hızla düşeceğini, gece saatlerinden itibaren şehir genelinde karla karışık yağmur görülebileceğini ifade etti.. Özellikle yüksek kesimlerde kar geçişlerinin yaşanabileceği ve yağışın pazar gününe kadar sürebileceğinin altı çizildi.