19 Şubat Perşembe günü (Bugün) İstanbul’u hava sıcaklıkları yüksek ve güneşli bir hava bekliyor. Uzmanlara göre bu durum kalıcı olmayacak.
İstanbul için korkutan senaryo: Hava sıcaklıkları birden çakılacak
İstanbul'da 18 Şubat tarihinde görülen sürpriz kar yağışından sonra gözler yeniden hava tahminlerine çevrildi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu sıcaklıkların sert düşeceğini ifade ederek, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar ihtimali olduğunu söyledi.Derleyen: Baran Yalçın
Prof. Dr. Orhan Şen, perşembe ve cuma günleri sıcaklıkların mevsimnormalleri civarında seyredeceğini, cuma günü etkili olması beklenen lodosla birlikte termometrelerin 13-14 dereceye kadar yükselebileceğini belirtti. Bu yükselişin kısa süreli bir bahar havası oluşturacağı belirtildi.
CUMARTESİ GÜNÜ HAVA SICAKLIKLARI HIZLA DÜŞECEK
Fakat hafta sonundan itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olması bekleniyor. Şen, cumartesi günü sıcaklıkların hızla düşeceğini, gece saatlerinden itibaren şehir genelinde karla karışık yağmur görülebileceğini ifade etti.. Özellikle yüksek kesimlerde kar geçişlerinin yaşanabileceği ve yağışın pazar gününe kadar sürebileceğinin altı çizildi.
Pazar günü hava sıcaklığının 4-5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu düşüşle beraber soğuk havanın daha belirgin hissedileceğini belirtirken, pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların yeniden 11-12 derece seviyelerine çıkmasının beklendiğini ifade ediyor. Yağışların ise pazar akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.