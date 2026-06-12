Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen başarılı bir uyuşturucu operasyonunda, valizinde poşetler dolusu esrar maddesiyle yakalanan yabancı uyruklu bir şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, kaçakçılıkla mücadele doğrultusunda yürüttükleri risk analizi ve teknik takip çalışmaları kapsamında, yurt dışından İstanbul Havalimanı'na iniş yapan bir yolcuyu şüpheli sıfatıyla mercek altına aldı.

BAGAJ BANDINDA YAKALANDI

Havalimanı içerisindeki hareketleri takip edilen ve İspanya pasaportu taşıdığı belirlenen şüpheli, uçaktan indikten sonra valizini teslim almak üzere yöneldiği bagaj bandı alanında ekiplerce durduruldu. Kimlik tespiti yapılan zanlı, bagajlarıyla birlikte detaylı arama prosedürlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla havalimanında bulunan gümrük muhafaza birimine sevk edildi.

VALİZDEN KİLOLARCA ESRAR ÇIKTI

Gümrük muhafaza memurları tarafından şüphelinin valizinde gerçekleştirilen detaylı aramalar sonucunda, eşyaların arasına poşetler halinde gizlenmiş vaziyette toplam 22 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye yetkililerce el konulurken, şüpheli yolcu hakkında derhal adli soruşturma işlemlerine başlandı.

Havalimanındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyet birimlerince adliyeye sevk edilen zanlı, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.