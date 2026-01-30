İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında beşeri ve teknolojik kapasitesini sürekli geliştirerek çalışmalarını sürdürüyor. Yasa dışı uyuşturucu trafiği açısından riskli olduğu değerlendirilen bölge ve ülkelerden gelen yolculara yönelik olarak tüm havalimanlarında fiziksel ve davranışsal gözlemler ile risk analizi faaliyetleri titizlikle yürütülüyor. Bu kapsamda 2025 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda, bir önceki yıla kıyasla yüzde 47 artışla toplam 33 ton 647 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

KURYELER RÖNTGENLE TESPİT EDİLİYOR

DHA muhabirine yapılan değerlendirmede, riskli ülkelerden gelen yolcuların ekipler tarafından yakın takibe alındığı belirtildi. Uçağın kapısından itibaren terminal içerisinde riskli görülen yolcular, ekipler ve güvenlik kameraları tarafından anbean izleniyor. Şüpheli kişiler gümrük ekiplerince durdurulduktan sonra ilk olarak bagajları aranıyor.

Yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmaması halinde, hal ve tavırlarından şüphelenilen yolcular 'yutucu tespit cihazlarının' bulunduğu bölüme götürülüyor. Burada yapılan röntgen incelemesinde, şüphelilerin mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde bulunduğu tespit ediliyor.

2025 YILI VERİLERİ PAYLAŞILDI

2025 yılında İstanbul Havalimanı’nda yürütülen risk analizleri ve etkin denetimler kapsamında 100’ün üzerinde şüpheli yolcu kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucunda 'yutucu kurye' olduğu belirlenen 24 yolcu hakkında adli işlem başlatıldı.

Yakalamalarda ağırlıklı olarak kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2025 yılı boyunca 'yutucu kurye' yöntemiyle toplam 29,7 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.