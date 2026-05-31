Bayramı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçiren İstanbulluların kente dönüşü sürerken, tatilin son gününde havalimanında yolcu hareketliliği dikkat çekti.

İstanbul’a ulaşımda hava yolunu tercih eden yolcular, uçuşlarının ardından iç ve dış hat terminallerinde yoğunluk oluşturdu.

Öte yandan İstanbul Havalimanı’nda bugün 1748 uçuş gerçekleştirilmesi ve 289 bini aşkın yolcuya hizmet verilmesi bekleniyor. Bu rakamların gerçekleşmesi halinde havalimanında günlük uçuş ve yolcu sayısında yeni bir rekor kırılacak.

İstanbul Havalimanı, daha önce 18 Temmuz 2025’te 1707 uçuşla en yüksek günlük hava trafiğine, 2 Ağustos 2025’te ise 284 bin 527 yolcuyla en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşmıştı.