Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan "Avrupa Havacılık Raporu", kıtadaki havalimanlarının uçuş yoğunluklarını ortaya koydu.
Raporda yer alan verilere göre, İstanbul Havalimanı söz konusu dönemde günlük ortalama uçuş sayısıyla Avrupa'daki rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nı günlük 1398 uçuşla Amsterdam, 1389 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1323 uçuşla Londra Heathrow ve 1318 uçuşla Frankfurt havalimanları izledi.
Türkiye'nin küresel havacılıkta önemli merkezlerinden biri haline gelen İstanbul Havalimanı, yoğun uçuş trafiğiyle Avrupa'nın en önemli aktarma noktaları arasındaki yerini korudu.