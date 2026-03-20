Pek çok projede adı yer alan Kalyon Grubu ve Kolin arasındaki önemli bir ortaklık tamamen bitiyor. İstanbul’daki Yeni Havalimanı projesinin hem inşaatını hem de işletmesinde bulunan Kalyon ve Kolin, enerji tarafında ortaklık bitirme kararı aldı.

HİSSELERİNİ DEVREDECEK

Patronlar Dünyası’nda Kerim Ülker’in haberine göre; Karadeniz’de 3 hidroelektrik santralini işleten TKD Kuzey Enerji şirketinde yüzde 50’şer payı olan Kolin ve Kalyon, hisse devri gerçekleştiriyor. TKD Kuzey Enerji’de yüzde 50 payı olan Kalyon Yatırım Holding, hisselerini ortağı Kolin’e satacak.

Anlaşma sona erdiğinde ve resmi onaylar alındığında TKD Kuzey Enerji’nin tamamı Kolin’in çatı şirketi Koloğlu Holding’e geçecek.

HAVALİMANINDAN DA TAMAMEN ÇEKİLMİŞTİ

Dünyanın en büyük projeleri arasında yer alan İstanbul Yeni Havalimanı projesindeki konsorsiyumda MAPA, Cengiz, Limak ile birlikte Kalyon ve Kolin bulunuyordu. 2019’da Kolin, 2022’de de MAPA ve Limak, hisselerini devrederek havalimanının işletmesinden tamamen çekilmişti.